婆媳｜人妻不懂煮飯　奶奶極盡嫌棄　可恨老公不幫口更背後加多腳

婆媳問題是許多家庭的世紀難題，日前有一名媳婦上網發文表示，奶奶一直嫌棄她不會煮飯，她受夠這種情緒勒索，現在只要聽到小孩講「嫲嫲說」兩個字，就極度反感厭惡，她不解「煮飯為甚麼只是女人的事？」



嫌棄型奶奶加上媽寶型老公，這位人妻的遭遇也實在辛苦：（按圖了解）

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有一名媳婦在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，在與老公交往的時候第一次遇見奶奶，奶奶問會不會煮飯，她說不會從來沒有煮過，奶奶馬上轉頭跟兒子說：「不會煮飯的女人，你以後要娶來幹嘛？」到了結婚的時候，奶奶跟她娘家說：「沒關係，我很會煮，我煮就好啦！」現在洗腦小孩說：「外面的東西有毒，外面東西不好吃，不能吃外面，吃外食會基因突變。」

這位女網民表示，老公因為外食跟奶奶抱怨快得憂鬱症，一直叫奶奶來家裏煮飯，再讓奶奶來私下嫌棄她，她受夠這種情緒勒索，結婚前就知道她不會煮飯，也說都能接受，現在何必這樣？現在只要聽到小孩講「奶奶說」兩個字，就極度反感厭惡。

她表示，自己可以學煮飯，但不想是被這種抱怨的方式或情緒勒索的方式才煮的，感覺很差。其實平時大概一個星期會煮1～2次，被抱怨後就天天煮。不解老公為甚麼不學只會抱怨，煮飯為甚麼只是女人的事？

帖文一出立即引發熱議，不少網民為她抱屈，憤憤不平表示：

．「她的人生只有煮飯嗎？」

．「那為甚麼老公不學呢？」

．「老公不想吃外食叫老公自己學啊，乾你屁事」

．「老公是豬隊友沒甚麼好說的」

．「這種老公只是把妻子當奴僕使喚的媽寶而已」

．「不要煮，各自處理，自己買自己」

．「煮啊！三餐黑暗料理餵食他們吃幾天，奶奶跟媽寶老公就會自動尋找新的解決方案了」



不過也有不少網友表示：

．「學會煮菜不難，你愛你的家人嗎？愛妳的小孩嗎？請學會煮菜」

．「煮菜真的不難，煮孩子愛吃的，其它人自己想辦法」

．「我以前也是不會煮，後來嫁進這家，開始學煮，沒辦法」

．「教導下一代男女都要學，不管有沒有結婚，至少不會餓死，外食雖然方便，但是吃久了會膩」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】