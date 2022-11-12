婆媳｜叫老爺奶奶做「爸媽」很難委嗎？人妻抱怨　引網民兩極熱議

結婚後一定要叫對方父母「爸媽」嗎？



有女網民在Facebook提出疑問，表示老爺奶奶又沒有養育過她，為何婚後要稱呼他們為「爸媽」，帖文一出引來不少人的討論，多數人都認為她應該要和夫家溝通，彼此尊重。

該否叫老爺奶奶做媽媽？有人覺得這事倒很困擾啊！（按圖了解）

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這位女事主在Facebook「靠北婚姻2.0」發文寫道，結婚後是對方家中的「媳婦」，並不是「女兒」，老爺奶奶也沒有養育過她，為何一定要改叫他們為「爸媽」？如果不叫就變成是她的不對，讓她感到很苦惱。

相同的情況也有其他女網友提出來，她不懂為甚麼大多數老爺奶奶都要求媳婦改口，「我不會要求老爺奶奶一定要把我當女兒，我有自己的媽媽，您有自己的女兒，為甚麼要這樣？」

有人認同女事主想法：

．「最可悲的是就算妳叫對方爸媽，也是把妳當外人」

．「如果我老爺奶奶能疼我一點、能對我好一點，要我每天叫爸媽，我都願意，但他們對我不好，所以怎麼叫都是恨」

．「認同啊，我的爸媽只有養大我的」

．「婚前怎麼叫，婚後就怎麼叫！並不會因為妳叫了爸媽，對方就會真的把妳當女兒」



但多數鄉民不以為然：

．「為甚麼要去在乎甚麼稱呼？如果妳娘家每個人都叫妳，喂～那個誰，妳甚麼感覺。互相尊重，妳結婚進入另一個家庭，雖然對方不是妳的父母，但尊重還是要有」

．「不然都叫『喂』，妳覺得如何？相對的妳老公也這樣叫妳爸媽」

．「沒有他們，有妳現在的老公嗎？」

．「先生的媽媽就是自己的媽媽沒錯啊，嘴巴甜一點生活會好過一點」

．「稱呼有那麼難嗎？」

．「不過就是個稱呼而已，又不是真的要妳認爹娘」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】