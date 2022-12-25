外傭陪同參觀博物館　體貼照顧老太太　僱主笑住叫「畀佢激死」

好姐姐可遇不可求！有僱主日前在社交媒體分享自己和媽媽帶姐姐一同參觀博物館，因場地太大為免年邁媽媽勞累便租借了輪椅，過程中一直由姐姐推住參觀，更不斷替僱主媽媽拍照，此舉令事主十分感動，坦言「連我呢個做女都未做到呢個境界！」



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：外傭陪僱主母女參觀博物館 爭住推輪椅加影相 僱主：我都未必做到！】