小三男童在校「出租熱點」　經營模式具頭腦　2天賺回網絡月費

注意看，這孩子太厲害了！許多小朋友聰明伶俐、古靈精怪，腦筋動得特別快，經常想出一些連大人都沒想到的事。



一名從事電信業的網友分享，有位爸爸帶著讀小三的兒子辦理退租，原來是因為小朋友在學校做起「熱點」生意，因為被老師發現所以不得不停止經營。不過事件始末公開後受到大批網友狂讚「厲害了這孩子有前途」。

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小三童在校出租網絡熱點...2天賺回月租費還懂「限量」經營

一名電信業者在Facebook群組《爆廢公社二館》分享近期遇到的工作趣事，一名爸爸帶著就讀小學三年級的兒子到門市辦理退租，事主詢問原因才知道原來是被「老師要求的！」因為小朋友發揮了「金頭腦」，在學校做起「熱點」生意，將網絡熱點以一天20元台幣的價格租借給其他同學，還「限量」一天只租10個名額，而且這門生意是從小學一年級就開始經營的。

一天200元的收入，只要兩天就能賺回月租費，如此聰明的生意頭腦不只讓這名爸爸感到相當驕傲，更吸引大批網友們瘋狂留言稱讚，「好聰明的孩子」「厲害了這孩子有前途」、「商業小天才」、「這小孩 前途不可限量」。

商業小天才！生意頭腦超縝密 不只懂穩定供應還知道怎麼防止白嫖

除了租借熱點讓網友們讚嘆前途有為之外，事主也在文中補充「這個孩子的生意規劃非常完善」，為了穩定供應，營業的第二個月就用盈餘買了2個行動電源；另外「為了避免白嫖，還記得每天會改密碼」。

種種充滿商業思維又規劃縝密的經營之道，讓事主對這對父子印象深刻，也不禁感嘆笑說「大家在小一的時候應該還在媽媽砸扣吧」。

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