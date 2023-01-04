兒子於畢業禮收到枯萎花束　或為老師針對　媽媽卻用高EQ化解尷尬

近期，有一位媽媽在Facebook上匿名發文，分享自己 6 歲兒子最特別的畢業典禮，天真無邪的小弟弟也讓媽媽全程哭笑不得。



匿名網友在開頭寫下：「不懂他是開心還是不開心」，沉浸在畢業典禮中的兒子毫無在意自己收到的花朵跟其他人不一樣，甚至很開心的向媽媽說道：「老師隨意分的！」媽媽在文中解釋全班有 28 位學生，其他人收到的都是五彩繽紛的手工紙花，唯獨自己的兒子收到了枯萎的花束。媽媽看到自己的兒在畢業典禮中如此高興也不想潑他冷水，只是默默的說一句：「你開心就好」。

孩子是很天真，只要收到人家的禮物已很高興：（按圖了解）

對此，媽媽也並沒有大發雷霆的責怪老師，反而在文中表示自己的小孩或許有一點調皮：「功課不做、不開口、不跟着老師的指示、上廁所也不會說」透露有可能學校裏的老師真的是教自己的孩子教到累了。雖然每天不是自己送孩子上學，但她還是隱約知道老師對自己的孩子不滿，像是兒子到了學校老師都不會拉他進門，有時還會亂丟他的書包，但媽媽知道自己的小孩也有問題所以並沒有追究。

媽媽還不忘在文末感謝老師：「老師也忍小弟弟很久了，還是要謝謝全部肯忍耐他的老師」解釋自己也知道小孩的問題，她發文的目的也是希望有網民們可以給出一點建議或方案，好讓自己的孩子在之後可以多一點進步！然而，媽媽不會因為是自己的孩子而偏袒一方，反而是站在道理上公平對待這件事情的態度讓不少網友紛紛點讚。

對於兒子收到的枯萎花束，她則表示：「可能他很特別，順利畢業就好。」匿名媽媽的超高 EQ 發文值得稱讚，但是特別的孩子也會有他的特別之處呀，媽媽要繼續加油哦！

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