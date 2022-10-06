關愛座變批鬥座？兩媽要求乘客讓出關愛座予孩子坐 引起網絡罵戰

撰文：阿言
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關愛座問題時常引發爭議，不少人更稱關愛座是批鬥座。為免引起誤會或罵戰，有些人即使有需要也寧願不坐關愛座。這次發生罵戰的地點是港鐵東鐵線列車車廂，兩媽攜3名幼童乘搭港鐵，其中一位媽媽要求坐在關愛座的乘客讓座予小孩，隨即引發罵戰，其後更演變成網絡罵戰。事件引致列車延遲開出，令不少乘客鼓譟。

因關愛座而觸發罵戰散播網絡群組及專頁

先有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發布4段影片，標題為「麻煩大家嚟平下理，點解細佬仔（細路仔，即小朋友）坐火車一定要讓坐，而自己唔去坐的士呢。細佬仔一定要坐，儍的嗎？」

從影片中可見，2名媽媽正跟旁邊的男乘客有所爭執。兩孩媽已得悉有乘客拍片「拍吧，繼續拍」，乘客回應「點解要畀細路坐?」，兩孩媽便說小孩及老人家是需要坐的。不過乘客卻說「如果怕跌倒的話，不如轉搭的士」。

紫衣媽媽回應「小朋友驚跌親啊嘛，係咪先？」，然後再重複「細路仔同老人家有優先座，優！先！座！呢啲係老人家坐，都唔係你坐」。之後旁邊有人責備「妳睇下成卡車無人喺度啊？」、「教壞細路」，另有男聲揶揄「又要窮又要做老闆啊嘛」。

乘客將鏡頭轉向涉事小朋友 令兩孩媽一度情緒激動

乘客欲拍涉事小朋友有否企不穩，於是向鏡頭轉向他們。這舉動令兩孩媽情緒激動，一度追問「點解你要影細路仔?」，其後走向前拍打乘客手機以圖阻止拍攝。乘客表示已表下報警按鈕，請她停止有關行為。

乘客其後一句說話也頓時令兩孩媽情緒更激動，乘客「睇下啲大陸人」，兩媽回應「我唔係大陸人，我有台灣身份證」。

兩孩媽再度與恤衫男爭執

雙方持續爭執，兩孩媽亦轉向跟恤衫男吵架。兩孩媽一再強調不要拍小孩，此時職員亦已上車了解情況。雙方爭執期間，列車埋站後更延遲開車，令其他乘客鼓譟，「做咩仲未開車啊？夠鐘喇！阻住哂」，其後港鐵職員表示即將開車。

事發過程逐格睇▼▼▼
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上載片段網民向《香港01》覆述事件

上載片段的網民向《香港01》表示，她上車時已看到紫衣媽媽正責罵穿恤衫男乘客，「話佢唔讓座畀個小朋友」。她指出，恤衫男乘坐的只是普通座位，而不是關愛座，「人哋在情在理，讓唔讓座是人哋自唔自願」，惟兩孩媽「一路係咁鬧，一路係咁鬧，我都覺得好過分」，於是用手機拍下情況。

當拍攝者轉鏡頭向著小孩時，黃衣媽媽便意圖衝前想拍手機，那刻已有人按掣通知車長。當列車駛到大學站時，有1名港鐵職員上車勸2位女士下車，不過未有人因此事而下車。其後職員要求增援「火炭時再上多3名職員」，拍攝者續指，下車後她們被帶到控制室，亦有人就事件報警處理。

片段引起港網民意見四起「關愛座又變起批鬥座」

片段引來網民紛紛討論，不少人也說「讓畀你係人情，唔讓係道理」、「好聲好氣都可能考慮下，但唔係逼人讓囉，想舒服咪搭的士囉」、「我帶住個4歲既仔坐火車/巴士冇位，我都從來冇叫過人地讓，自己辛苦少少抱一陣，真係好攰既話我寧願坐的士」、「呢啲父母身教，教壞小朋友」。

同時，有網民從片段中批評兩媽態度欠佳「唔見得兩個阿媽態度都好好喎」、「態度咁差，我都唔會想讓啦」！

Facebook專頁「屯門友」發帖聲稱 代片段中的「台灣媽媽」澄清事件

傍晚時份，Facebook專頁「屯門友」發帖聲稱是代片中的「台灣媽媽」澄清事件。帖文開端就是澄清她們的身份，是「台灣嫁來的台灣媽媽，老公都是香港人」，並說事件已造成在港的台灣人強烈不滿，「真心不希望因為誤會而造成台港之間的隔閡」。

專頁覆述「台灣媽媽群組」資訊，稱當時「台灣媽媽」以英文並有禮地詢問「博愛座（關愛座）」的人是否願意讓座，「對方也願意了」。然後小孩向媽媽詢問關於「博愛座」的事，「台灣媽媽」則說明老弱婦孺定義，而小孩是需要被讓座的。因為怕小孩跌倒或一個煞車飛出去，或許香港的定義不同，但至少在台灣從小就是看到年幼的孩子我們會讓座。

其後「旁邊跟讓座無關的香港人聽到媽媽用國語教孩子要讓座給小孩，就很不爽的指著媽媽說為什麼一定要讓小孩，然後開始拍媽媽拍小孩」，帖文稱本來都不想吵架，但因為那人「是故意去拍小孩的，請嘗試理解做父母的心情，你對我怎樣我沒有關係，但你為什麼要拍我的孩子！」。所以，因為這衝突才出現後續的吵架事件。

「台灣媽媽」續說，「或許香港博愛座的定義不同」，她沒有勉強任何人讓座，她只跟自己孩子說話卻被別人轉身教育，反問：「如果是你，有什麼感覺？」

圖 / 屯門友

澄清帖文依然未能平息網民情緒

眾人接著紛紛留言「需要 / 請求讓座本身無問題，問題係態度老馮咁，咩國籍都係咁話啦」、「既然知道自己唔係身處自己原地，點解唔去了解當地嘅文化？老人家我一定讓因為骨頭脆。跌一跌不得了！小朋友有大人照顧住！唔明點解要拎住咁多玩具上車要人讓位但自己就坐係度！」、「其實咁樣開到口，同迫人讓座無分別啫，我都唔好意思唔讓比你啦」、「怕跌倒是應該教育小孩緊握扶手，而不是叫人讓座」。

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