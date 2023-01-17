親子好去處｜農曆新年6大商場打卡位 大白兔奶糖、 Mia Charro

如果農曆新年假期還沒有計劃，不妨和孩子到全港各大商場打卡留念吧！01親子為你介紹全港6大商場的打卡位。又一城、太古廣場、葵芳新都會廣場、life@KCC、PopWalk、PMQ元創方。除了各個打卡位，還有不同的活動和遊戲可以參加，趁著農曆新年假期與孩子創造美好回憶吧！



又一城 · 花團錦簇迎喜兔

為喜迎新歲，又一城打造以萬紫千紅為主調的新春園藝裝置，巧妙地揉合桃花、牡丹花等時令年花，展現風采萬千的明媚春色，散發富貴吉祥的福氣。在姹紫嫣紅的花叢中，喜見一隻隻栩栩如生的金兔，展現躍動飛舞氣派，寓意兔來運轉，鴻兔大展，步步高陞。金兔的上方綴以金光璀璨的福字裝置，祝願大家滿福臨門。另一展區則是一座瑰麗典雅的巨型全盒，寓意十全十美，年年有餘。

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「又一城．花團錦簇迎喜兔」新年佈置

日期：1月10至2月5日

時間：上午10時至晚上11時

地點：又一城LG2層

太古廣場迎春賀新禧 福兔迎祥添喜氣

大白兔主題裝置於 2023 年 1 月 10 日至 2 月 5 日登陸太古廣場，亮點包括由過萬朵花組成的「大白兔花卉新春裝置」，以及首度於香港亮相的大白兔限定主題店。主題店售賣一系列大白兔奶糖主題商品，以及全新口味的大白兔奶糖。大白兔花卉新春裝置由著名香港花藝師鄭蘶創作，整個花卉裝置精心挑選逾 50 種絹花及永生花，合共逾20,000支花束，錯落有序的設計令每個角落盡顯繽紛色彩，打造一個百花盛放、生氣勃勃的花園。立即前來太古廣場，沉浸於繁花似錦的園林景觀，與可愛靈敏的大白兔打卡，大家齊齊「兔」氣揚眉！

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太古廣場迎春接糖小遊戲

預備好接受太古廣場的「迎春接糖小遊戲」挑戰嗎？激發您的感官反應，通過觸控屏幕上的傳統糖果盒，於限時內接著糖果！完成後可拍照留念，更可下載新春節日限定 WhatsApp 貼紙包！

迎春接糖小遊戲

日期：2023 年 1 月 10 日至 2 月 5 日

時間：中午 12 時正至下午 8 時正

地點： L1層，COS 附近

葵芳▪新都會廣場 新春及情人節呈獻「果藝甜園」

今個農曆新年及情人節，新都會廣場由即日起至3月5日期間，將L3-L4露天廣場打造成幸福滿盈、浪漫滿分的「果藝甜園」，場內構建三個以水果及風鈴為主題的驛站，配以心形愛情鑰匙的特色牆，打造四大唯美浪漫打卡位，以迎接豐足甜蜜新一年。商場同時備有「豐盈花語」利是封供換領，利是封結合多款年花與新春吉利圖案，藉此向港人送上雙重寄語祝願。為迎接甜蜜情人節的來臨，新都會廣場更細意安排了戶外星空影院以及士多啤梨導賞團及鏡繪工作坊，讓愛侶歡度溫馨時光。

活動日期：即日起至3月5日

活動時間：上午10時 – 晚上10時

地點：新都會廣場 L3-L4 露天廣場

ife@KCC x Mia Charro 新春兔兔「森」度遊

踏入新一年，春意盎然，當然要換上一番新景象！西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro筆下的作品角色，決定入鄉隨俗，今個新年繼續於life@KCC與大家一起度過幸福滿載的新春節慶！由2023年1月3日至2月28日，life@KCC將搖身一變成7大新春花森林秘景，並由兔年的主角小野兔擔任領隊，與大家展開一場【新春兔兔「森」度遊】，於住滿愉快小動物的森林仙境，尋找屬於Mia Charro與動物們獨一無二的花之新春祝福！

7大夢幻森林秘景 「森」入滿載花與小動物的世界

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日期：2022年1月3日至2023年2月28日

時間：上午10時至晚上10時

地點：life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

PopWalk天晉滙呈獻「『瀛』遊新春夢幻祭」

今個農曆新年，PopWalk將各期商場打造成「『瀛』遊新春夢幻祭」，場內將有5大打卡放閃約會區及遊樂專區，讓大家迎接甜蜜新一年！夢幻喜慶的新春主題裝置絕對是情侶及親子必到的打卡熱點：海天晉滙彩虹跑道將打造一條13米長的「愛の迷宮」等待情侶及閨蜜親臨探秘一番，好動的各位則不可錯過粉系「大桔滑梯」及「迴旋情人傘」，預祝情侶們都甜蜜溫馨！「新春夢幻祭」當然少不了結伴於浪漫櫻花樹陣下許願，又或於戶外瀛亮提灯遊廊漫步，更可攜同心愛的毛孩欣賞迷人景緻，一同迎接開心佳節！除了為大家帶來色彩繽紛及好玩的的互動打卡遊樂區外，1月份更一連兩個週末舉行「萌兔迎新春賀年市集」，帶來多個集美食、新年擺設等矜貴禮品的單位，讓您購入窩心賀禮送贈摯愛親朋。

『瀛』遊新春夢幻祭打卡位

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PopWalk天晉滙呈獻「『瀛』遊新春夢幻祭」

日期：2023年1月12日（四）至2月28日（二）

地點：PopWalk天晉滙1，2，3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場

時間：10am – 10pm

PMQ元創方 「春暖花開 福兔滿堂」

這個農曆新年，PMQ元創方暖紅呈祥，活力滿堂。地面中庭將呈現可愛互動的「春暖花開 福兔滿堂」賀年裝置。超過50隻大小不一的不倒翁兔子，造型飽滿圓潤招人喜歡。你可隨意拍打或擁抱兔子，來回搖晃牠也屹立不倒。在舉家團圓之際，和家人朋友一起感受福兔的可愛威力，沉浸在粉色繽紛的兔群中，歡聚打卡，感受新春的喜氣和正能量，祈願福兔帶來豐年好運。

「春暖花開 福兔滿堂」 2023年農曆新年裝置

日期： 2023年1月13日（星期五）至 2月5日（星期日）

時間：11:00am - 7:00pm

地點：PMQ元創方地面廣場

【01空間優惠】大棠有機生態園優惠套票｜元朗 （建議 1 小時前預訂）

本園由1994年創辦至今已成立20周年，為令各位遊人有賓至如歸的感覺，月前我們已進行大規模的復修工程，等待大家蒞臨。在這裡，您可以欣賞湖光山色，盡情吸收空氣中負離子氧氣濃度極高之「天然氧吧」，令您精神為之一振，拋開繁重的工作，既可讓腦袋放鬆一下，亦可親子同樂，必定能令你豁然開朗，樂而忘返。本園的設施包括: 荷花池，繩網陣，兒童遊樂場，湖心亭。

01空間優惠價（生態園入場+活動套票4格）

大人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )

*小童門票歲數限制為3-11歲；長者門票歲數限制為65歲以上

門票有效期到：2023年12月31日（前往活動場地前建議先向場地查詢有關開放事項)

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個別活動因疫情暫停開放，如對活動有任何查詢請先致電2470 2255

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【01空間優惠】親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，四隻羊駝遠渡千里從澳洲引入，非常可愛溫順。01空間的獨家套票更可以讓一家大細零距離擁抱羊駝及購買飼料餵飼羊駝餵食羊駝這動物界「暖男OPPA」。

除了擁抱可愛的羊駝，難得的FAMILY DAY，當然要充實且能滿足男女老幼的需要！01的獨家套票，融合戶外生態學習、手作、DIY輕食、寫意休憩、兒童遊樂放電，必定為你的家庭提供健康又難忘的一天。

01空間優惠價：

一位 (大小同價)：$268 (原價: $480)

兩位 (大小同價)：$516 (原價: $960)

三位 (大小同價)：$774(原價: $1,440)

地址：有機薈低碳農莊—菠蘿園

新界元朗錦田錦河路四排石村 (西鐵錦上路站A出口,步行約三分鐘)

門票有效期到：2023年12月31日（請注意購買適當時段票類及前往活動場地前建議先向場地查詢有關開放事項)

開放時間：10:00 - 18:00

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