親子好去處｜周末半日遊 粉嶺坪洋壁畫村 欣賞日落 幾米風小鳥圖

家長想帶小朋友到郊外玩，可以考慮一下去壁畫村，讓孩子放電之餘還可以順便打卡，一舉兩得。Facebook專頁浠姐、小肥滺與金仔分享了位於粉嶺的坪洋壁畫村，地方不大，適合家長帶著小朋友輕鬆半日遊。途中有不少打卡點，路上也蘊藏著很多小細節和驚喜。趁著天氣好的周末，帶孩子一起去親親大自然，順便欣賞日落吧！

資料及圖片授權：浠姐、小肥滺與金仔



這次介紹的是離雲泉仙館不遠的粉嶺壁畫村！其實壁畫村的畫沒有很多，因為比較偏遠，如果只為壁畫而來可能會有點失望，但也很適合和小孩子一起悠閒半日遊，親親大自然。



如果此壁畫村是順路其中一個景點的話，行程也會變得更加豐富。因為版主是自駕，他們一家在壁畫村附近停車再步行過去 ，車是隨便停泊的，路邊位置也比較多。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

根據網上的資料，步行的路程應該是這樣的：

雲泉仙館->九記士多->沿九記士多左側「坪原路」前行->沿紅箭咀往「坪原路」方向行->卓榮記士多

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

其實沿路入壁畫村都有零零散散的壁畫，更有一些路邊讓路人欣賞。卓榮士多是壁畫村的正式入口位置，肚子餓、口渴可以先在這裡補給。

最先入眼簾的就是這幅幾米風小鳥圖，因為我們到達的時候已經是黃昏五時了，所以天色已暗，如果時間早些看到陽光陪襯會更加美觀。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

沿路的壁畫

作品雖然是廢物再造的但亦很漂亮，記得要叮囑小朋友不要隨便摸，因為很鋒利。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

沿路可愛的木板

再走一小段路就正式進入壁畫村了。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

途中還有很型格的鐵線製動物。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

第一個看到的是一個色彩繽紛的雪櫃和一間屋，據說這是一個獨居老人的家，也是整條村首間畫上壁畫的屋。這個很可愛的「情心留言雪櫃」，裡面放了不同的顏色筆和紙張讓遊客留言。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

再多走幾步就到了這片空地，看著一片野外風光，悠閒地看看日落是十分寫意。不過，遊客們說話聲量要收細，以免打擾民居。

天色已暗，這次的旅程就結束了，雖然不算很大，但郊外感覺很舒服。

坪洋壁畫村

地址︰粉嶺坪輋坪洋新村

如何前往：

粉嶺火車站C出口，乘坐52K綠色小巴到九記士多站下車，沿士多旁小路走約5分鐘便可到達。

《圖片及資料獲浠姐、小肥滺與金仔授權轉載》