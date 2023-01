親子好去處｜農曆新年必去打卡位 Miffy、黃阿瑪、Esther Bunny

剛踏入2023年,到了準備迎接農曆新年之時。01親子為搜羅了臨近農曆新年的親子好去處,讓親子一同盡情玩樂!各大商場如太古城中心、海港城海運大廈、置富Malls、新城市廣場和HomeSquare等設有多個打卡位,有Miffy、Esther Bunny和黃阿瑪跟親子盡情在兔年留下美好回憶!



太古城中心 Miffy 春意花開

來自荷蘭的經典人氣可愛Miffy即將登陸太古城中心,與你迎接活力十足的兔年!由即日起至2月5日期間,太古城中心聯同Miffy將中庭及中橋舉辦「春意花開」活動,帶領各位走進萬象更新、繁花盛開的Miffy秘密花園,一同感受陽光滿灑的春日氣息,除了遊走七大賀年佈置與Miffy打卡外,各位忠粉更不能錯過「Miffy 新春期間限定店」,超過三百件Miffy超萌精品通通等你抱回家!

「Miffy春意花開」6大打卡位豐足過兔年

太古城中心X Miffy「春意花開」新春主題活動

日期:即日起至2023年2月5日

地點:太古城中心 2/F 中庭及中橋

時間:星期一至五中午12時至晚上9時;星期六、日及公眾假期早上11時至晚上9時

LCX x Esther Bunny 「紅粉緋緋迎兔年」

踏入2023年癸卯兔年,在韓國人氣高企的Esther Bunny由即日起至2月19日萌萌現身LCX,與一眾香港市民紅粉緋緋迎兔年!Esther Bunny更以自己最愛的粉紅色為家居各處加添應節的賀年裝飾,還準備了巨大的甜心糖果盒,祝願大家來年甜甜蜜蜜、幸福美滿!到Esther Bunny的家團拜後,還可以逛逛定期轉換的新春小攤檔,並探索附近的潮牌服裝品牌、糖果店、香薰品牌及茶品等,挑選送禮自用兩相宜的賀年禮物,齊齊迎兔接福!

LCX x Esther Bunny 「紅粉緋緋迎兔年」展覽及活動

日期:即日起至2023年2月19日

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX正門及Xplus對出

費用:免費

查詢電話:3102 3668

置富Malls x 黃阿瑪喵運駕到

「黃」上吉祥!踏入癸卯兔年,祝大家盆滿「罐」滿,由1月7日起至3月12日,置富Malls邀請宇宙級萌貓—台灣【黃阿瑪的後宮生活】中的貓界皇帝「黃阿瑪」,一行8喵「黃」族同來賀歲,一起於置富Malls旗下4大商場興建農曆年期間限定行宮,為黃阿瑪的子民呈獻【置富Malls x 黃阿瑪喵運駕到】,貓奴們有幸能到「黃阿瑪」4大宮殿包括馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城打卡,感受「黃」族可愛之餘散發的貴氣跟豪氣,連環打卡後必定比兔子更活躍聰穎,比萌喵黃阿瑪更少勞多得!

新城市廣場.HomeSquare攜手呈獻「花.團.錦簇」 賀新春

新城市廣場聯同HomeSquare攜手打造「花.團.錦簇」新春裝置,與你一同在片片浪漫花田中大展鴻「兔」!新城市廣場把首爾﹑京都和台北的花海搬到商場,打造「萌兔遊花海」,有逾4米高萌兔陪你打卡賞花,更可於粉黛波波草田、繡球花園及櫻花樹下與摯愛或閨密把臂同遊共渡甜蜜溫馨的佳節。HomeSquare亦有「千葉縣油菜花田」,在一片悠悠花田及日式鐵道上享受悠閒時刻!

4大夢幻打卡點 萌兔帶你遊花海迎新春

新城市廣場呈獻「萌兔遊花海」

日期:即日起至2月14日

時間:中午12時至下午10時

地點:新城市廣場一期3樓拱形玻璃天幕廣場、戶外平台及三期3樓(近Twinkle Baker Décor)

HomeSquare呈獻「千葉縣油菜花田」

日期:即日起至2月5日

時間:上午11時至下午10時

地點:HomeSquare L1 中庭

聖雅各福群會「藝想」「泥到未來」陶藝展覽

聖雅各福群會復康服務「藝想」策劃《泥到未來》,獲社會福利署「殘疾人士藝術發展基金」資助,由即日起至1月29日於PMQ元創方,舉行同名陶藝展覽「泥到未來」。場内將展出由十五位「藝想」創作人(下稱「師傅仔」)創作的超過五十件作品,主題圍繞大自然生物、建築和五感等, 展示「師傅仔」過去三年的陶藝修煉成果,讓公衆感受「師傅仔」的創作遊歷及他們所創造的世界。

+ 7

「泥到未來」陶藝展覽

日期:即日起至2023年1月29日(年初一及年初二除外)

地址:中環鴨巴甸街35號PMQ元創方H506-507

開放時間:中午12時至下午7時

參展「師傅仔」: 周嘉諾、許家豪、許泊、洪鳴謙、郭百宜、黎健生、劉海樂、劉思奧、李嘉樂、梁翠雲、蕭宇恆、譚量雄、黃震邦、黃立江、余國漢

公眾查詢:請致電2831 3299或電郵ceramics@sjs.org.hk

「垃圾星球點解救」 親子工作坊

其實所有垃圾,都只是暫時被人覺得無用的資源。如果大家願意多點重用(Reuse)舊物,或者懂得延伸它們的用途,就可以幫助減少(Reduce)消費,減少製造垃圾。「設計光譜」這次 「垃圾星球點解救」工作坊裡的角色和景物,全部都是以日常工具或各種家居廢物拼湊而成。工作坊既可刺激參與小朋友的觀察力和想像力,亦有助引導他們思考如何延展物件的既定用途,改正對廢物的觀念,以至確立3R的環保生活態度。

場地:中環PMQ元創方 710&711室

日期:2023年1月7日

時間:2:00 - 3:30pm & 4:00 - 5:30pm

名額:每場20對親子

語言:粵語

費用:免費

年齡:適合4-8歲的小童(每位小童須有 1 位家長陪同)

【01空間優惠】The World Of Nickelodeon 特展香港站門票(需2個工作天前預訂)

約12,000 呎親子遊樂場內玩盡14個沉浸式體驗的遊玩設施,Nickelodeon五大動畫 SpongeBob SquarePants、PAW Patrol、Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles、Dora the Explorer 及 Bubble Guppies 齊集香港!把握機會,撲定優惠門票,還有機會與您喜愛的 Nickelodeon 動畫角色見面拍照,齊齊開Party。

The World of Nickelodeon

日期:即日起至2023年2月12日

地址:九龍灣國際展貿中心B102-108

Let’s Play Entertainment Centre(佔地約12,000平方尺)

開放時間及「01空間」限時九折套票票價:

1. 普通日子(不包括星期六、日、學校及公眾假期):14:00 - 19:40

成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

成人(一位)+ 小童(兩位): $562(原價:$624)

成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

2. 特別日子(包括星期六、日、學校及公眾假期):10:00 - 20:10

成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

成人(一位)+ 小童(兩位): $562(原價:$624)

成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

普通日子入場時段:14:00 - 15:40、16:00 - 17:40、18:00 - 19:40

特別日子入場時段:10:00 - 11:40、12:00 - 13:40、14:30 - 16:10、16:30 - 18:10、18:30 - 20:10

*每節為100分鐘, 每節之間20分鐘為場內清潔及消毒。

