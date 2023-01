親子好去處｜農曆新年商場展覽打卡位 PLASTIC THING、One Piece

距離農曆新年尚餘兩周,如家長未有計劃外遊,不如參考以下由01親子搜羅的農曆新年好去處,跟小朋友在迎接農曆新年期間到處打卡!多個大型商場如The ONE、東薈城、YOHO Mall及荃新天地與One Piece、珍寶珠、PLASTIC THING和LEGO®合作,讓親子盡情在兔年留下美好回憶!



The ONE‧皇室堡 x PLASTIC THING 為食天神祭

今個新春The ONE及皇室堡聯同 「Whateversmiles x PLASTIC THING」於即日起至2023年2月5日舉辦【The ONE‧皇室堡 x PLASTIC THING 為食天神祭】。PLASTIC THING系列角色——「為食妹」、「Puffy」、「女神」及「光頭仔」一直人氣高企,其Instagram擁有超過40萬粉絲追蹤,各個角色搞笑幽默,作品更時常叫人看到忍俊不禁!當中最人氣爆燈,就要數到以生命投向美食的「為食妹」。「為食妹」為了於兔年再下一城,以2.5米高的黃金蘿蔔造型坐陣【The ONE x PLASTIC THING為食神社】,加上最應景吸睛的簇新粉紅兔仔造型亮相【皇室堡x PLASTIC THING 「為食妹」天神祭】,kawaii呢~聯場更設有8大祈福熱點、「皇室堡x PLASTIC THING天神販賣機 by Whateversmiles」 及「The ONE x PLASTIC THING『兔滿長肥』期間限定店 by Whateversmiles」,15款限定兔年產品發售。此外,The ONE及皇室堡特意推出6款兔年別注版周邊,各款產品獲PLASTIC THING核心人物加持,帶著任何一款做隨身物,來年必定幸福滿載。

2.5米高黃金蘿蔔「為食妹」神像守護【The ONE x PLASTIC THING 為食神社】

日期:即日起至2023年2月5日

時間:上午10時至晚上10時#

地 點:The ONE UG2中庭

#實際活動時間或因配合其他活動而延遲,或因其他關係而變動,請留意場內告示或向商場顧客服務中心查詢。

粉紅少女系為食神社 2.5米高兔仔造型「為食妹」坐陣【皇室堡 x PLASTIC THING「為食妹」天神祭】

日期:即日起至2023年2月5日

時間:上午10時至晚上10時#

地點:皇室堡地下中庭

#實際活動時間或因配合其他活動而延遲,或因其他關係而變動,請留意場內告示或向商場顧客服務中心查詢。

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」

為迎接新春兔年,東薈城名店倉及珍寶珠繼續攜手發放歡樂,延續「FUNtastic World」的喜慶‘FUN’圍,破天荒找來本地超人氣插畫師Pok Li筆下的cheeky cheeky厚面子創意加盟,帶領大家以厚臉皮姿態昂首踏入兔年!場內的「滿FUN棒棒學堂」更會搖身一變成為七彩繽FUN的賀年主題裝置,自問潮流達人的各位快快親臨與厚面一族3大人氣成員厚面子、厚面女及鬼馬登場的厚面兔大拍合照及體驗一系列珍寶珠棒棒糖的互動遊戲,讓您笑口常開,暢玩新一年,寓意大家兔年福星高照!開心佳節當然少不了行街購物一番,一系列新推的珍寶珠海外產品將會進駐快閃店,讓大家盡情選購歐洲直送新品及「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」新春限量版精品送贈親友!此外,於場內以手機掃瞄二維碼啟動Lolly新春電子學生證,即可玩盡創意滿FUN棒棒糖電子課堂,有機會獲得獨家「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」揮春及自動充氣氣球!

「滿FUN棒棒學堂」8大全新打卡區

「滿FUN棒棒學堂」裝置

地點:東薈城名店倉二樓中庭廣場及二樓,鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期:即日起至2023年2月5日

時間:每日早上10時至晚上10時

Citywalk荃新天地與LEGO® 新春聯合呈獻「奇歷兔莊園」

迎接朝氣勃勃的兔年,LEGO® 福兔「跳」到荃新天地與大家歡度新春佳節,一同展開挑戰身手、發揮無限創意的好運旅程!由2023年1月7日至2月5日,荃新天地與LEGO® 攜手呈獻「奇歷兔莊園」新春主題活動,跟隨巨型LEGO® 福兔花車,暢遊滿載祝福寓意的蘿蔔豐收場景打卡,再到莊園中的許願樹為新一年祈福,祝願事事順景,還有七彩LEGO® 瀑布「沖」出幸福新氣象!好動一族必玩4大開運挑戰,接受創意、體能、勇氣及運氣的考驗,晉身成為奇歷兔小隊員!活動更設有LEGO® 新春期間限定店,售賣每年都備受注目的新春限定別注版LEGO® 套裝,必搶新一年推出的80110新春賀年立體擺設及80111新春花車巡遊等,吸睛度爆燈又充滿好兆頭!

Citywalk荃新天地「奇歷兔莊園」

日期:即日起至2023年2月5日

時間:上午10時至晚上10時

地點:荃新天地1期中庭

召集「奇歷兔實習生」接受開運挑戰 考驗4大潛能

齊齊闖過難關,迎接美好新一年!「奇歷兔莊園」內設有4大開運挑戰,考驗小朋友的創意、體能、勇氣及運氣!快點加入「奇歷兔實習生」行列,完成各項挑戰換取過關印章。只要集齊其中3個印章即可晉升為「奇歷兔小隊員」,正式加入莊園大家庭,與LEGO® 福兔及LEGO® 莊園村民一同共慶新春,另外亦可以有機會獲得 LEGO® 賀年迷你小兔 1套!

「奇歷兔實習生」4大開運挑戰

日期:即日起至2023年2月5日

時間:下午1時至晚上9時

地點:荃新天地1期中庭

參加詳情:星期一至五:S+ REWARDS會員可於App上換領免費名額參與「奇歷兔實習生」開運挑戰1次;星期六、日及公眾假期:S+ REWARDS會員憑3點數,即可參與「奇歷兔實習生」開運挑戰1次

YOHO MALL「新春金運遊樂園」

YOHO MALL誠邀大家與ONE PIECE草帽小子一伙踏上尋寶冒險之旅,一齊暢遊多個主題打卡裝置與新春年貨及文青市集,共度滿載幸福喜悅的佳節!今次一眾人氣角色破天荒獲日本官方授權,首度以兔年中式造型與各位團拜一番!由1月5日起至31日,YOHO MALL特別打造「新春金運遊樂園」主題活動,路飛、索柏、奈美、魯賓及烏索普等將穿上別具特色的中式新春造型穿梭場內多個以傳統元素為題的開運打卡裝置,與大家結伴同遊美食年貨及文青市集,以及粉絲不容錯過的官方限定店,齊齊尋金探險一番,人人向夢想進發!

星級推介打卡位

日期:即日起至2023年1月31日

時間:上午10時至晚上10時

地點:YOHO MALL II中庭

朗豪坊 x mofusand 春日貓遊遊

朗豪坊趁農曆新年這個思「鄉」時節,特別從日本邀請到坐擁逾70萬Instagram和Twitter粉絲的軟萌系網紅貓角色mofusand首度越洋到港,開設首間mofusand官方授權香港限定店,更擔任新春貓貓導遊,於即日起至2月5日期間帶大家行運出走《朗豪坊 x mofusand 春日貓遊遊》!場內逾300款官方授權獨家首賣產品一次過登場,除了極罕日本直送精品外,當中更有一系列於期間限定店首次開賣的新春開運萌物!此外,大家亦可跟全場逾20隻不同造型的Cute爆貓咪在5大東瀛神社祈願熱點打卡,兼盡覽mofusand首次在香港公開的插畫!

mofusand 5大東瀛祈願打卡位

《朗豪坊 x mofusand 春日貓遊遊》

日期:即日起至2023年2月5日

時間:上午11時至晚上10時

地點:朗豪坊4樓通天廣場

屯門市廣場x Monchhichi共迎癸卯兔年

癸卯兔年即將來臨,Monchhichi專程由日本遠道而來與大家拜年,於屯門市廣場中央廣場設三大打卡點,一雙一對地換上多款新春造型與各位粉絲賀年。分別有兩隻以粉紅粉紫毛茸茸打扮的「福兔Monchhichi」;以及身穿傳統唐裝旗袍、手持炮仗與元寶的「喜慶吉祥Monchhichi」。為滿足一眾Monchhichi粉絲,場內設有Monchhichi新春期間限定店,發售多款Monchhichi獨家賀年造型產品,粉絲們必定要帶回家與Monchhichi歡度農曆新年!

