日本親子遊 關西大型滑雪場 内設兒童雪上樂園1-6歲啱玩

日本一年四季各有特色旅遊景點，其中滑雪場甚受港人歡迎。如帶同孩子到日本滑雪場，擔心孩子年幼未能嘗試滑雪，可參考現居日本的一對港人夫婦分享適合親子的關西滑雪之旅。版主更指如計劃到琵琶湖或名古屋，可順路將此滑雪場加入行程中。

（資料授權：「港爸港媽在日本」）



Facebook專頁「港爸港媽在日本」版主夫婦育有一名2歲兒子，早前在其專頁分享一個位於關西、適合一家大小的滑雪場。該滑雪場内設兒童雪上樂園，版主稱1至6歲都可以玩得盡興，另有室内供兒童玩耍的地方，不用擔心一直逗留室外天氣過冷。

+ 2

滑雪衣服和裝備等可於當天租用。版主於周日到訪滑雪場，纜車券一日券為4400円，午後券會便宜1000円。如購買了纜車券，便可進入兒童雪上樂園，不用另外購票。

奥伊吹滑雪場資訊



名稱：奥伊吹滑雪場

電話：0749-59-0322

地圖位置：https://maps.app.goo.gl/cB3gpmMRrom6Tfg58?g_st=ic

交通：

方法1 - 自駕



從京都站開車2小時；從難波站開車2.5小時；從名古屋站開車1.5小時

方法2 - 公共交通（新幹綫、巴士）



1. 大阪至米原駅 35分鐘；京都至米原駅 20分鐘；神戸至米原駅 60分鐘；名古屋至米原駅 30分鐘

2. 米原駅乘巴士往滑雪場 50分鐘

《本文獲「港爸港媽在日本」授權轉載》

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓