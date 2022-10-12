香港、台灣5地區全球生育率最低　全在亞洲　網民稱有一共通點

少子化問題不僅在台灣日益嚴重，許多國家的生育率也明顯降低，導致部分學校被迫廢校。



然而，一名網友在網絡上發文，好奇詢問大家「為甚麼生育率最低的都是亞洲？」帖文曝光後也掀起討論，不少人認為是因為經濟問題。

提起生育率低，香港也是「榜上有名」：（按圖了解）

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日前一名網友在PTT上以「為甚麼生育率最低的都是亞洲？」為題發文，事主表示透過聯合國資料，生育率倒數前五名分別是台灣、南韓、新加坡、澳門、香港，事主感到相當困惑，因為竟然都剛好是亞洲地區。然而，事主開始猜測可能原因，是因為貧富差距大加上社會福利不夠好、稅務不公平，有錢人獨佔過多資源卻沒盡社會義務、城市規劃差導致沒人想生，推個嬰兒車要跟車爭道、甚至是高房價的影響？在帖文的最後，事主好奇詢問大家「到底這些地方有甚麼共同點？」

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「共通點就是地狹人稠」

．「即便搬到其他更富裕的國家，東亞人就是生得少」

．「白人對非婚生子女接受度高，生育率當然稍微高一點」

．「女人地位低，且對未婚生子有歧視」

．「共通點就是社會福利差」

．「工作環境對於生育女性不友善，找工作每個都在問婚姻生育狀況」

．「因為亞洲堅定地把婚姻生育順序綁在一起，不像歐美早切開了，導致亞洲要先過結婚大關」

．「歐美國家生育補助超多」

．「國情不同吧，白人國家對成年者未婚懷孕包容很大，亞洲國家可就不是了」

．「人口密度已經太高」

．「社會福利制度不健全」



其中，最多網民認為和：

．「經濟問題息息相關」

．「其實就高工時加上社會壓力大」

．「房價都爆高」

．「工時長又奴，誰敢生呢？」

．「炒房啊，就算高薪族群買得起房，養小孩需要的空間更大，就會選擇不生」

．「薪水那麼低，生出來折磨誰」

．「亞洲人有儲蓄才有安全感，存不到錢根本不敢生」

．「房價太高連帶房租變高，養不起小孩」

．「跟房價很大關係吧，前5名都高房價」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】