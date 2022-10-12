香港、台灣5地區全球生育率最低 全在亞洲 網民稱有一共通點
少子化問題不僅在台灣日益嚴重，許多國家的生育率也明顯降低，導致部分學校被迫廢校。
然而，一名網友在網絡上發文，好奇詢問大家「為甚麼生育率最低的都是亞洲？」帖文曝光後也掀起討論，不少人認為是因為經濟問題。
提起生育率低，香港也是「榜上有名」：（按圖了解）
日前一名網友在PTT上以「為甚麼生育率最低的都是亞洲？」為題發文，事主表示透過聯合國資料，生育率倒數前五名分別是台灣、南韓、新加坡、澳門、香港，事主感到相當困惑，因為竟然都剛好是亞洲地區。然而，事主開始猜測可能原因，是因為貧富差距大加上社會福利不夠好、稅務不公平，有錢人獨佔過多資源卻沒盡社會義務、城市規劃差導致沒人想生，推個嬰兒車要跟車爭道、甚至是高房價的影響？在帖文的最後，事主好奇詢問大家「到底這些地方有甚麼共同點？」
帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：
．「共通點就是地狹人稠」
．「即便搬到其他更富裕的國家，東亞人就是生得少」
．「白人對非婚生子女接受度高，生育率當然稍微高一點」
．「女人地位低，且對未婚生子有歧視」
．「共通點就是社會福利差」
．「工作環境對於生育女性不友善，找工作每個都在問婚姻生育狀況」
．「因為亞洲堅定地把婚姻生育順序綁在一起，不像歐美早切開了，導致亞洲要先過結婚大關」
．「歐美國家生育補助超多」
．「國情不同吧，白人國家對成年者未婚懷孕包容很大，亞洲國家可就不是了」
．「人口密度已經太高」
．「社會福利制度不健全」
其中，最多網民認為和：
．「經濟問題息息相關」
．「其實就高工時加上社會壓力大」
．「房價都爆高」
．「工時長又奴，誰敢生呢？」
．「炒房啊，就算高薪族群買得起房，養小孩需要的空間更大，就會選擇不生」
．「薪水那麼低，生出來折磨誰」
．「亞洲人有儲蓄才有安全感，存不到錢根本不敢生」
．「房價太高連帶房租變高，養不起小孩」
．「跟房價很大關係吧，前5名都高房價」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】