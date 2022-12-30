醫生指胎兒已沒心跳　媽媽引產前再做一次檢查　竟把寶寶奇蹟救回

媽媽的直覺，她相信寶寶還活着，果然推翻了醫師的判定。醫院這樣的疏失好驚人！差點殺死了一個寶寶。



《每日郵報》報道，一名英國女子漢娜（Hannah Cole）在懷孕20周時不幸提早破水，趕緊前往Bradford Royal Infirmary這間醫院就醫。但隔天，醫生告訴她已經檢測不到腹中寶寶的心跳，要為她安排手術引產。這讓漢娜相當難過，難以接受寶寶已經不在事實。

失去腹中寶寶的傷痛，只有媽媽懂

這是許多媽媽曾經歷的傷痛，滿懷期待寶寶誕生，但是卻因為一些意外而失去寶寶，這種痛只有媽媽可以體會。

然而，就在漢娜接受手術前，她心中突然出現一個直覺，她直覺孩子還活着。而她的要求下，醫院再次安排心跳檢測，檢測後，竟然發現寶寶的心跳真的還在！

再過4周，漢娜順利將寶寶產出，是個男孩，但因為是早產兒，寶寶的體重只有780公克，還診斷出患有壞死性小腸結腸炎，必須接受手術，手術時他才出生八天。幸好手術後，寶寶的復原狀況相當好，目前已經可以不用繼續使用呼吸器。

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醫院為何出現誤判？

這一連串的經歷，讓漢娜感覺像乘坐雲霄飛車。先是過早破水的驚慌，然後是醫院誤診，以為失去了孩子。好在她堅持要再做一次檢查，若非如此，寶寶就真的沒有了。而寶寶提早出生後，又發現壞死性小腸結腸炎。好像有一關一關要闖，相信她一定很煎熬。但她也樂觀的說，她的孩子是「小鬥士」，是她的Christmas miracle，期盼能盡早將他帶回家。寶寶至少要住院到他原訂的預產期2023年2月9日。

Bradford Royal Infirmary這間醫院，在「誤診」之後向漢娜表示現歉意。醫生表示，當初沒有檢測到寶寶有心跳，主要是因為胎兒有先天性的心臟缺陷。但院方也坦承，若當時主治醫師把診斷時間拉長一點，或許就不會誤判寶寶沒有心跳。院方仍相當愧疚，也承諾會好好檢討醫院的相關措施，並誠心改進。

光是漢娜直覺寶寶還活着這一點，就讓人很訝異，是該說母子連心嗎？一條差一點就無辜死去的小生命。這是奇蹟嗎？

母子連心

根據一份登在《公共科學圖書館期刊》（PLoS ONE）的研究發現，解剖曾經生育的婦女的腦部，發現三分之二的腦部可以檢驗出一個男性Y染色體才有的基因，這是胎兒遺留在母體內的一小部分細胞，這稱為​微嵌合（Microchimerism）。

研究顯示胎兒的細胞會存在母親體內好幾十年，懷孕時，兒子的細胞會先滲透入母體，再進入母親腦部，之後寶寶的男性DNA數十年都不會消失，也許這個現象能夠解釋母子連心？這不是隨便說的，母親和孩子之間的羈絆比我們想像中的還要深刻。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：醫師說胎兒沒心跳……媽媽引產前堅持再做一次檢查，救回寶寶，母子連心的奇蹟】