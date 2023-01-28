婆媳｜兒子手頭緊　新年想減孝敬利市費　父母一知金額即跳掣大怒

春節期間，許多家庭都有派利市的傳統，日前卻有一名網民表示，自己家庭因之前日子不好過、沒甚麼錢，因此先和奶奶報備「沒辦法包很多」，老爺奶奶一開始認為沒關係，但後來知道「只能包1200」（台幣，下同，約港幣）後老爺卻氣得直跳腳，讓人相當傻眼。



錢字當頭，兒子的困難竟不敵父母的貪婪：（按圖了解）

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一名網民在Facebook群組《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示自己前幾年和老公的日子非常不好過，因此老公特地跟奶奶表示「今年比較沒錢」因此恐怕無法包很多，老爺奶奶聞訊後表示「沒關係」，並認為「紅包只是過年的一個紅而已，不一定要多少錢」。

後來事主老公表示，這次只能包1200，老爺聽聞後氣得直跳腳，表示「養兒子，這麼大了」、「1200你敢說出口喔？」之後甚至指定金額，事主和老公只好硬湊出利市，讓老爺奶奶滿意。

網友看完後，紛紛表示：

．「只要現金到位，利市封是多餘的」

．「這個爸爸不會心疼兒子嗎？真奇怪，口袋沒錢還想到他，還嫌」

．「他們不缺錢，但是他們不喜歡跟人比較輸的感覺，所以要勉勵自己，從這一代改變，己所不欲，勿施於人，從我們自己這一代開始改變」

．「小孩就沒賺很多，拼命要一個數字，是要害誰」



也有網友推測：

「代表你們以前封的太多」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】