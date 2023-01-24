搞笑兒子｜中文功課要造句 孩子竟寫「男人的…」 答案笑爆全場
撰文：TVBS新聞網
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小孩的童言童語總會讓人忍不住捧腹大笑！
日前有女網民分享自家兒子的中文功課，其中一題是短語練習「XX是XX的XX」，然而兒子寫出的答案讓她啼笑皆非，直呼「為難了男老師」。
一份功課，可看出這小朋友的中文水平及日常生活觀察能力：（按圖了解）
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一名女網友在Facebook上分享兒子的中文功課，照片中看到作業本上要學生做短語練習「魚的歌聲是甜美的語言」，怎料，兒子竟寫出「男人的嘴是騙人的鬼」，老師還在上面打紅勾勾，令事主不禁直呼「我兒子的這樣短語，為難了男老師」。
帖文一出，網友紛紛笑噴：
．「中文老師真的哭了」
．「妳兒子洞悉了男人耶！」
．「國小妹子的情傷史」
．「男老師在打這個V之前，應該掙扎了很久」
．「真是聰明的小孩，拿平常的聽的話靈活運用。」
．「這麼早就有自知之明了」
另外也有不少網友表示：
．「老師打勾，表示他也認同，哇哈哈」
．「那個勾勾疑似有抖了一下」
也有網友詢問孩子是否看太多網路短片，事主出面解釋：
「兒子常聽高齡未結婚的阿姨在說的話」
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