搞笑兒子｜中文功課要造句　孩子竟寫「男人的…」　答案笑爆全場

小孩的童言童語總會讓人忍不住捧腹大笑！



日前有女網民分享自家兒子的中文功課，其中一題是短語練習「XX是XX的XX」，然而兒子寫出的答案讓她啼笑皆非，直呼「為難了男老師」。

一份功課，可看出這小朋友的中文水平及日常生活觀察能力：（按圖了解）

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一名女網友在Facebook上分享兒子的中文功課，照片中看到作業本上要學生做短語練習「魚的歌聲是甜美的語言」，怎料，兒子竟寫出「男人的嘴是騙人的鬼」，老師還在上面打紅勾勾，令事主不禁直呼「我兒子的這樣短語，為難了男老師」。

帖文一出，網友紛紛笑噴：

．「中文老師真的哭了」

．「妳兒子洞悉了男人耶！」

．「國小妹子的情傷史」

．「男老師在打這個V之前，應該掙扎了很久」

．「真是聰明的小孩，拿平常的聽的話靈活運用。」

．「這麼早就有自知之明了」



另外也有不少網友表示：

．「老師打勾，表示他也認同，哇哈哈」

．「那個勾勾疑似有抖了一下」



也有網友詢問孩子是否看太多網路短片，事主出面解釋：

「兒子常聽高齡未結婚的阿姨在說的話」



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】