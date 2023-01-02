婆媳｜奶奶行超市喪買東西　得悉由兒子找數　竟當眾鬧新抱唔識慳

婆媳問題自古就難解，日前有位媳婦表示，她周末跟老公、奶奶三人去賣場採買，想要煮火鍋在家裏吃…



在採買過程奶奶挑的東西或備品，她都有按照指示放進購物推車裏，沒想到最後結帳時，老公要刷卡，奶奶卻反罵她「買一堆東西還要叫老公付錢？」讓她非常傻眼。

新抱這樣「食死貓」也不反擊，其實EQ真的很高：（按圖了解）

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一名媳婦在「爆料公社」發文表示，她奶奶平常很省，不喜歡去外面吃太貴的餐廳，因此周末他們婆媳與老公三人去賣場採買，打算在家煮火鍋吃，逛的過程中，奶奶挑了不少東西，也說要買牛奶回家，或者買甚麼日用品在家備用，她也沒有想太多，只要奶奶有提的東西她都放入購物車。

但最後結帳時，是老公刷卡付款，沒想到奶奶一看到就在眾人前罵這位新抱，「買了一堆東西花4000多元浪費錢，家裏有這些東西幹嘛買？」還問老公「你老婆是不是平常亂花錢都刷你的卡？」

這讓女事主非常傻眼，指出「大庭廣眾我不想跟奶奶吵架，雖然老公有在中間調停，但奶奶很古板，結婚以來就沒有給我好臉色過」。

文章曝光後，引發網民熱議：

．「老人家永遠覺得妳口袋裏的錢是她兒子的」

．「奶奶是不是以為最後是媳婦付錢才拿一堆？」

．「當場淡定的把妳的東西放到包包內，霸氣的對收銀員說，剩下這些東西請幫我奶奶退掉吧」

．「不可思議！這種極度節儉的人，最好的方式就是不要讓她看到價格，也不要帶去付費現場。就是買好叫她來吃就好了，過程都省略」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】