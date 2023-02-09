土耳其地震｜男孩受困近兩日 救援隊用樽蓋餵喝水 笑得伸出舌頭
撰文：聯合新聞網
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土耳其接近敘利亞邊界地區2月6日凌晨發生規模7.8強震，來自伊斯坦堡市的救援隊7日晚間在南部城鎮哈塔伊（Hatay）一棟倒塌建築的廢墟下，找到了一名年輕的敘利亞難民男孩，讓眾人頓時感到欣喜若狂。
《路透》報道，影像裏的救援人員用瓶蓋餵受困在殘骸下的男孩喝水，從畫面可見到他還能夠露出笑容。救援人員隨後將男孩拉出了建築殘骸。據悉，此時已是大地震發生後近45小時。
這位小男孩在受困時還能展露笑容，甚至在喝水後還伸出小舌頭表示歡喜：（按圖了解）
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報導稱，這名敘利亞難民男孩名叫穆罕默德．艾哈邁德（Muhammed Ahmed）。伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）在社群媒體寫道，「太棒了，穆罕默德。我們的搜救隊從安塔基亞（Antakya）的廢墟救出了敘利亞籍市民穆罕默德．艾哈邁德」。
衛報報導，土耳其災害管理部門已經將官方死亡數字提升至高達7108人，加上敘利亞正式登錄的2470名死者，死亡人數總共達到了9578人。數字預期將繼續上升。
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