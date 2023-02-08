土耳其地震｜敘利亞女嬰被困瓦礫堆　獲救時臍帶仍與遇難母親相連

土耳其東南部鄰近敘利亞邊境的地區加濟安泰普（Gaziantep），於2月6日發生7.8級強烈地震。至今已累積超過5600多座建築物倒塌，4000人死亡。網上流傳一段片段，一名初生女嬰剛出世就被困在瓦礫堆中，獲救時臍帶仍與遇難母親相連，其餘六位家人也無一倖存。



綜合外媒報導，女嬰母親從敘利亞東部代爾祖爾區（Deir Ezzor），漂泊到北部地區詹德列斯區（Jenderes）。地震期間，母親被困在阿勒波市（Aleppo）的倒塌房屋內，並在瓦礫堆內分娩，捱到誕下女嬰後就支撐不住離世了，但女嬰卻幸運地出在出世數分鐘後獲救。

獲救時臍帶仍與遇難母親相連

女嬰的叔叔表示親威得知女嬰一家房屋倒塌後，已立即趕往意外現場，他們更在挖掘期間聽到女嬰的聲音，女嬰被發現時身上的臍帶仍然與遇難母親相連。叔叔向媒體透露當時的情況：「我們清理了她身上的灰塵，我們發現嬰兒還連著臍帶，所以把它剪斷了，然後表親就送她到醫院。」

網上片段拍下救援一幕，救援人員抱著女嬰跨過一堆瓦礫和鐵絲網，後面有一名男子提供一張佈滿灰塵的毛毯讓女嬰保溫。

抵達醫院時情況惡劣

及後女嬰被送到醫院治療，負責的兒童醫生馬魯夫指，女嬰抵達醫院時身體狀況很差，有多處瘀傷和撕裂傷，更有體溫過低的問題。經治療後，她的身體逐漸好轉，惟額頭和手部仍然發青。

女嬰直系親屬全數罹難

女嬰的父親和四名手足也早已罹難，她是一家七口中的唯一倖存者。事發後，女嬰的親屬為其家人舉行葬禮。

女嬰的親屬為其家人舉行葬禮。（美聯社）

👇🏻👇🏻救援片段👇🏻👇🏻

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