半歲嬰孩發燒3日　爸媽舉止淡定　稱家中「救命藥」有效激死醫生

有來自台灣的兒科醫生就表示，自己問診時遇到一對家長，把退燒藥水當作「救命神藥」，讓他不禁想問，「如果寶寶一直不看醫生，一直在家用退燒藥水，延誤了病情，那這個藥真的是救命神藥？」



Facebook專頁「威力醫師的育兒週記-王韋力」曾分享一則文章表示，一名六個月大的嬰兒，在家已經發燒三天，但送嬰兒來的媽媽，臉上神情一點都不緊張，一點都不像六個月嫩嬰發燒生病時媽媽的表情，這讓他忍不住進一步詢問，「寶寶有看過醫生嗎？有做過快篩或其他檢查嗎？」，結果媽媽竟回他，沒有，並得意地說「現在這種時間（疫情期間）我也不太敢帶寶寶去看病，可是我有給他吃救命的藥，很有效」。

退燒藥水竟被有些家長稱為「救命藥」。（Facebook / @威力醫師的育兒週記-王韋力）

聽到這，王韋力便愣了一下，並懷疑的說出「救命的藥？」，此時一旁的爸爸就從推車裏慢慢拿出一瓶退燒藥水，而當時爸媽的表情竟然跟以前醫學院教授看學生的樣子一模一樣，一副這樣也可以當醫生的感覺。

王韋力納悶的說道，「我望着那瓶每天都在開，開到很多媽媽都說不要再開了，家裏都快堆一箱了的退燒藥水，竟然只是兩天沒看新聞，它就變成了救命的藥了！」他擔憂地說，「如果寶寶一直不看醫生，一直在家用退燒藥水，延誤了病情，那這個藥真的是救命神藥？」，看着開心的爸媽，整個診間只有他開心不起來。

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