性早熟｜疫情期間案例倍增！可影響長遠發育　5類家品應減少使用

根據台灣衛福部健保署的最新公佈資料，台灣兒童性早熟的人數從2009年的1萬1千多人，到2018年的人數已多達2萬6千多人，10年間人數增加了2倍，其中女孩人數比男生多了20倍。而疫情爆發之後，國外與國內都有醫生發現，這段期間因性早熟問題來求診的孩子，加倍成長。



許多爸媽在發現孩子過早出現青春期的徵兆時，驚慌的帶孩子到兒童內分泌科門診，家長都在問，如何分辨孩子青春期發育是否過早？也就是所謂的「性早熟」。

孩子性早熟並不是好事，因這隨時會影響他們未來的發育及成長！（按圖了解

+ 20

性早熟定義

男女的青春期的發育不同，也存在着個別差異。以女生來說，通常在8到13歲時，胸部會開始發育，接着出現會陰部毛髮，而初經年齡平均在12歲左右。男生的發育較晚一些，大概在9到14歲才開始，初期是睪丸變大、陰莖變長，接着是出現陰毛、鬍子，聲音變得低沉。而所謂的「性早熟」，是指女生8歲以前胸部開始發育，或是男生9歲以前出現第二性徵。

骨齡檢查

當懷疑有此問題，醫生會替孩子安排「骨齡檢查」──用左手掌的X光檢查，看骨頭及生長板的大小，藉此了解孩子身體的成熟度，以及還有多少成長空間。

性早熟的孩子可能因為提早發育的關係，造成骨齡快速進展、生長板提早癒合，導致身高發展受到影響。如果孩子提早發育，但是骨齡進展的速度正常，便不必擔憂，定期追蹤即可。但如果提早發育，而且合併骨齡快速進展，就需要服用藥物來治療。

相關文章：兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」

+ 12

性早熟原因

家長最想知道的是，到底是甚麼原因造成「性早熟」？有許多媽媽都很自責，是不是讓孩子吃了或用了甚麼不該用的東西，而答案是，案例中有90%是找不到原因的。造成性早熟的原因，普遍來說，一是因為自己體質，二是因為環境賀爾蒙。

環境賀爾蒙

環境賀爾蒙（environmental hormone），也被稱為「內分泌干擾物」（endocrine disrupting chemicals），泛指各式可能影響內分泌系統作用的化學物質。以下物品是孩子比較可能接觸的，家長必須小心：

1. 塑膠地墊

「塑膠地墊」可說是嬰幼兒最常接觸的物品。醫生表示，多數的地墊表面會覆蓋薄膜來防滑，寶寶每天在地墊上爬來爬去，長時間下來，地墊多少都會有所磨損，寶寶手腳上也一定會沾染上粉塵，如果用餐前沒有先洗手，直接抓了食物就吃，就把塑化物質吃下肚。

2. 香氛用品及清潔劑

不少爸爸媽媽為了讓空氣清新或想營造溫暖放鬆的氣氛，會在家中擺放如植物精油、芳香劑等，或者家長本身喜歡使用香水或噴霧，醫生表示，坊間許多香氛用品內含香料或定香劑，都可能含有低分子量的塑化劑，很容易飄浮在空氣中，進而藉由呼吸而進入體內。

清潔劑、標榜嬰兒專用的洗滌劑、洗衣精等，成分也都可能含有定香劑，因此，爸爸媽媽在選購時，可以看看產品成分標示，「phthalate」群的字彙指的就是定香劑之類的成分，需要特別注意。選購這類產品時，可以盡量挑選不香的，而避免購買香味過度濃郁的。

3. 用餐器皿

寶寶的奶樽、水壺，以及開始吃副食品後，所使用的嬰幼兒專屬餐具，要注意使用時是否會溶出三聚氰胺等有害物質。而大人很愛用的科技海綿其實就是三聚氰胺與甲醛的聚合物，如果使用時碰到溫水，就會把三聚氰胺釋放出來。如果沒有用大量清水沖洗，碗筷等器皿上就可能殘留三聚氰胺，不知不覺就把它吃下肚。另外，可以不要用保鮮紙（保鮮膜）就不要用，保鮮膜遇到高溫會釋放出塑化劑。

而前文提到的，疫情爆發，而性早熟案例倍增，醫生推斷外食比例增加，使用塑膠製品來盛裝食物，是可能的原因之一。

4. 玩具

目前市售玩具極高比例是以塑膠做為主要材質，而寶寶正值口腔期，很大的機率會把化學物質直接吃下肚。另外，很多寶寶洗澡喜歡玩小玩具，提醒應避免將塑膠類小物放入熱水中，以免溶出有害的塑化劑。

選購時，請注意兩個標章。其一，通過經濟部標準檢驗局檢驗合格的玩具會貼上「燕尾標誌」。其二，各國有其安全玩具檢驗標準，像台灣和日本另會貼上ST標誌，歐盟會貼上CE（EN71）標誌，美國會貼上ASTM標誌。

5. 寢具

為了寶寶的健康，減少過敏機會，許多爸爸媽媽會選用防蟎寢具。醫生表示，其中一種是採特殊編織法使塵蟎蟲體不易進入（物理性），另一種則是做防蟎藥劑的浸泡處理（化學性）。化學性防蟎寢具如果沒有合乎檢測標準，其可能內含的甲醛、螢光劑、苯等物質，將會對皮膚造成直接傷害。

除了環境賀爾蒙，也要注意孩子的肥胖問題，以及接觸3C螢幕的時間。螢幕的藍光會導致人體褪黑激素分泌減少，影響生理時鐘。已經有研究人員觀察到，在動物身上，褪黑激素減少會加速青春期的發育。以上關於性早熟的可能原因，家長應謹慎以對，為孩子的健康把關。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】

麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

+ 3

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：性早熟，疫情底下案例倍增，家長該如何幫助孩子遠離可能的成因？】