兒童早餐｜再趕時間也要吃！10大有營易整推介　不只麵包、三文治

疫情之後越來越多人為了追求衛生與健康，減少外食頻率，許多家長也會特別在家幫孩子準備早餐，但每天早上趕着出門上班，想親自為家中學童準備早餐對於多數家長來說常常有心無力。網絡搜尋引擎上也經常能看到「小學生不遲到早餐」、「爸媽必學快速早餐」等熱門關鍵字，可見準備早餐已經成為家長煩惱又操心的日常生活。



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網友熱議「10大家長最常幫孩子準備的早餐項目」，想知道有哪些早餐品項不僅超省時又方便，還可以讓小孩吃得營養健康呢？趕快一起來看看爸媽們心中的早餐救星有哪些吧！

給孩子的早餐有甚麼選擇？以下10款容易準備的食品不妨考慮：（按圖了解）

+ 6

NO.1 西點麵包

早餐是一天的活力來源，不過許多爸媽早上來不及下廚，會在前一天先買好麵包，方便隔天直接帶出門，孩子可以在通勤路上的車內吃完或帶到學校。像是肉鬆麵包、菠蘿麵包、牛角包、蛋糕捲、鬆餅、貝果、蛋撻、雞蛋糕等，有餘裕還能放進烤箱回溫，是家長激推的簡便早餐。

許多家長會在Faebook分享如何幫孩子準備早餐：

． 「麵包加美祿是媽媽的好朋友」

． 「早上來不及一手抓孩子，一手抓昨晚買好的麵包」

． 「烤箱或熱壓機加熱3分鐘就能吃，超級方便」



NO.2 多士、三文治

用多士夾上生菜、火腿、雞蛋等做成三文治簡單又營養，有時孩子早上起床沒胃口，也會用一片多士搭配鮮奶輕鬆解決一餐，早餐店或便利商店現成的三文治也是許多家長的首選，省去製作時間，可以在爭分奪秒的早晨中準時送孩子進校門。

社群上有家長分享便捷準備早餐的經驗：

．「只要買好一袋多士，供餐2、3天不成問題」

．「我家會囤各種多士果醬，鹹的甜的讓小朋友每天換口味」

．「推薦洪瑞珍三文治，小朋友蠻愛，又很方便帶着吃」

．「趕着進教室都早餐店三文治隨便抓，有吃飽最重要」



NO.3 包子、饅頭、銀絲卷

有些爸媽不擅長廚藝，但又想讓孩子吃到有營養又熱騰騰的早餐，包子、饅頭、銀絲卷等是眾多家長大推的快煮早餐之一，只要上鍋蒸氣加熱幾分鐘，等孩子刷牙洗臉完就能吃上早餐，經常會有家長在全聯Facebook群組上詢問，有甚麼好吃的包子、饅頭適合當成早餐選擇，話題獲得熱烈回應，除了經典的肉包、蔥花捲、芝麻包、鮮奶饅頭等，也釣出許多創意新口味。

例如黑糖銀絲卷被多數家長推薦：

．「淋煉乳小孩超愛吃」

．「不會太甜剛剛好」

．「私心推薦夾生菜、芝士！還能加顆蛋營養滿分。」

．「因為可以邊吃邊玩、撕薯條，難怪小朋友喜歡」



相關文章：麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

NO.4 炒飯/麵/米粉、鐵板麵

炒麵、炒飯有蔬菜、肉片、海鮮，可以加入各種自己喜歡的配料，快速上桌同時營養也不馬虎，是不少爸媽推薦的自煮早餐之一。許多親子部落客會分享炒麵食譜，只要食材豐富，每天換着花樣搭配不同配料，或是主食麵條換成烏冬、意大利粉、板條、米粉等，不需高超廚藝也能讓孩子吃的開心又兼顧營養。

網友紛紛分享：

．「全家人都愛吃炒麵」

．「前一晚備好料，早上其實煮很快」

．「中式胃的兒子，麵包三文治都不吃，只愛吃飯麵」

．「不想洗太多碗，強烈推薦主婦們早上做炒麵」



NO.5 蛋餅

蛋餅或捲餅是許多家長們推薦的兒童早餐，因為份量不多又有蛋香味，小朋友的接受度較高。除了最經典的肉鬆、粟米、煙肉、芝士、吞拿魚味，蛋餅最受家長推崇的原因還有可以變換各種配料，像是小孩愛吃的薯餅、熱狗、明太子起司、總匯等，通通包進蛋餅中，讓不少家長表示很營養又省心。

．「蛋餅不用退冰直接打顆蛋下去煎，好吃又快速，小朋友接受度都很高」

．「好市多有賣一種捲餅，不想開火的時候烤箱烤一烤超方便」

．「比起吐司更喜歡吃蛋餅。」



NO.6 燕麥、麥片、穀物片

有些孩子胃口較小，或是早起食慾還沒恢復，許多爸媽會在家裏準備麥片、穀物片，搭配鮮奶或豆漿，讓孩子在早上簡單填個肚子。

市面上有眾多麥片、穀物片製成符合小孩口味，例如朱古力、蜂蜜、水果等，甜甜脆脆的口味非常受到小孩喜愛。另外還有非油炸的全穀物燕麥，不僅健康，還能搭配乳酪和水果，成為爸媽推薦的快速早餐選擇：

．「小孩不想吃早餐時就派出牛奶加麥片」

．「加點水果、乳酪、蜂蜜，小孩愛吃還健康」

．「麥片真的是最快速的早餐了。」



相關文章：開學｜雞蛋、豆漿早餐應多吃！7大營養充足攝取 可提升學習表現

+ 13

NO.7 粥類

早餐吃粥是許多家中長輩的習慣，早上吃一碗溫熱的粥不僅對腸胃有益，粥還可以做成甜、鹹多種口味，豐富口味吃不膩。孩子如果感冒或腸胃不適，早餐就不合適吃太油膩或不易消化的食物，稀飯和粥類成為家長心中的早餐救星。

除了白稀飯配肉鬆，現在也有許多品牌推出即食粥，可以直接加熱食用，親子作家也推薦快煮粥的方法，可以在前一晚將米和配料放進電鍋先煮，保溫到早上就可以吃上一碗熱呼呼的粥，好吃還超有營養，讓不少家長紛紛推薦可以煮粥和稀飯，孩子喜歡又健康。

NO.8 水煮蛋、茶葉蛋

營養的早餐包含五穀根莖類、蛋白質、蔬菜、水果，其中好的蛋白質可以是營養活力關鍵，許多家長表示都會讓孩子在早上吃1、2顆水煮蛋，可以有飽腹感又是優質蛋白質，是不少家長推薦的營養快速早餐，而便利商店的茶葉蛋有做簡單調味，也受到小孩喜愛。

有家長在Facebook分享，除了自煮水煮蛋，市面上推出多種茶葉蛋口味，甚至有麻辣、阿薩姆等口味：

．「不錯吃，買過二次，大人小孩都愛吃」

．「超級好吃的茶葉蛋，蛋黃是濕潤好吃款」

．「有點鹹但蠻入味的，比超商的好吃，常買」



NO.9 水果

早餐除了要吃飽，水果富含的營養素也不能忽略，像是番石榴、香蕉、葡萄、蘋果、奇異果、百香果等，都各有不同的營養價值，有些孩子不樂意吃蔬菜，但甜甜的水果卻願意入口，因此家長也會準備一些水果讓孩子當作早餐。

有家長在網絡上分享，會給小孩直接帶一根香蕉，有飽足感又有吃到水果，蘋果或番石榴可以先切好再裝進密封袋，葡萄也是方便攜帶的水果：

．「我都會帶水果讓孩子到校吃」

．「怕孩子午飯前肚子餓，墊些水果比餅乾零食好」

．「小朋友早上沒胃口，主食吃得很少，我就讓他吃點番石榴、蘋果增加飽足感」



NO.10 飯糰

不論是中式飯糰或日式三角形飯糰，因為同時可以吃到飯和肉，成為家長心中的早餐救星。中式飯糰會包入蔬菜、蛋、油條等多種配料，營養更豐富，不過油條對於年紀較小的小朋友來說也許會稍嫌油膩，糯米對腸胃不好的孩子也較不適合。因此許多家長會自行改良，像是加入香腸、吞拿魚、粟米等小孩喜歡吃的口味。

網絡上有眾多兒童飯糰食譜，爸媽們分享大推的健康美味早餐：

．「做飯糰超級簡單，剛好小朋友愛吃」

．「白飯還可以換成紫米或雜糧，趁機讓小孩吃下去哈哈」



相關文章：早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃 穀麥比煙肉更糟

+ 11

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月17日至2022年11月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『快煮早餐』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

還在吃速食？十大聚餐外帶新選擇 回家馬上開吃超過癮

火雞肉飯大比拼！網友熱議嘉義十大火雞肉飯 第一名總是大排長龍！

味道越「奇特」越多人愛！讓人「愛恨兩極」的亞洲食物Top10 這些你都敢吃嗎？

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】