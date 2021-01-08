服用維他命C不可抗流感！　時至今日仍有父母盲信坊間抗病傳言

「維他命C可抗菌」、「永遠不要濕着頭髮去外面」、「待在室內」，以上都是預防感冒的迷信。密西根大學CS Mott兒童醫院進行全美兒童健康調查顯示，儘管很少或根本沒有證據支持這些方法有助預防感冒，但超過一半父母與孩子一起嘗試過這些方式。

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半數家長迷信偏方 大多流傳已久

《Eurekalert》報導，民調顯示，51%父母給孩子提供非處方維他命以預防感冒；71%父母遵循非實證的「流傳迷信」來保護孩子免於感冒，例如防止兒童濕髮時外出或服用維他命。民調主導者、CS Mott兒童醫院小兒醫師加里弗里德（Gary Freed）表示，沒有證據表明給孩子服用維他命C、其他維他命可以增強免疫系統，預防感冒。

他補充，民間迷信可能已經代代相傳，並且在人們知道感冒由細菌引起之前就開始了。

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預防感冒上門 注重個人衛生

然而，民調也顯示更多父母使用科學支持的防感冒策略。

幾乎所有家長（99%）都強調個人衛生，包括鼓勵兒童經常洗手，教孩子不要將手放在嘴巴或鼻子附近，並避免兒童與他人共用餐具或飲料；87%家長還讓孩子遠離生病孩童；84%父母也會定期消毒環境，例如經常清洗家具和玩具；64%家長要求感冒的親戚不要擁抱或親吻他們的孩子；如果其他孩童出現病情，60％家長會取消活動；31%父母在寒冷季節時完全避開遊樂場。

孩童感冒影響家庭 醫籲有根據預防策略

感冒是透過人與人之間傳播病毒所引起，最常見來自鼻子或嘴巴的黏液，通過直接接觸、打噴嚏和咳嗽，將病毒附着在手、臉上、門把、水龍頭、家具和玩具表面等。弗里德指出，學齡兒童平均每年經歷3至6次感冒，其中一些持續長達兩週。

「當孩子感冒了，會影響整個家庭，」弗里德說。「感冒會造成睡眠不足、不舒服、缺課等。所有父母都希望家人盡可能保持健康。」他呼籲，父母必須了解哪些防寒策略有科學基礎。

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