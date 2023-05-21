婚姻｜夫妻有磨擦　3種應對方式最不可取　「這話」再憤怒也別說

跟另一半吵架時常覺得吵不出一個結果，有時候甚至變成互相謾罵......當雙方都各有立場、僵持不下時到底該怎麼溝通才能讓問題有效解決呢？



編輯這次就來整理「3個吵架時的錯誤回應」+「5個溝通小技巧」，大家可以和伴侶一起看這篇文章，互相分享感想哦！

夫妻之間不必一定要爭「贏」或「輸」，一起找個彼此都接受的方案，比拗贏另一半更好吧！（按圖了解）

+ 21

錯誤回應方式1. 說「你變了」

有些人會覺得另一半以前明明更寵、更疼自己，但現在愛意好像逐漸消失，於是吵架時時常搬出「你變了」來想提醒對方，但這句話容易讓雙方落入翻舊帳與互相指責的陷阱，「單方面的指控」會讓對方覺得更不開心，不僅沒辦法達到提醒的效果，反而會讓彼此的關係越來越差。

人都會變，變懶、變保守、變自卑、變開朗、變得敢吃辣......這些都有可能發生，人與人的關係也隨時都在改變，但不要害怕改變，保持開放的態度跟着現況走就好！

錯誤回應方式2. 大吵大鬧

有時雙方吵架的音量越來越大聲、動作越來越誇張、用詞越來越過分，最後變成雙方咒罵、摔東西甚至動手，這是非常不好的發洩情緒的方式（不是溝通方式），只會讓雙方變成仇人、互相恐懼與厭惡，無助於改善關係。

如果在吵架當下情緒真的控制不住，建議直接暫停對話，不要再繼續溝通，讓雙方先冷靜一會，分開去做紓壓的事情，例如運動、泡澡，等待情緒OK後再回來討論。

錯誤回應方式3. 窮追不捨

如果在吵架時情緒上來，有一方想先沉澱一下、另一方卻硬追上來講話，想強迫對方繼續溝通，就容易讓場面變成第2點說的互相謾罵，或是其中一方會先受不了，妥協做出根本做不到的承諾，本以為這樣是溝通有效，卻只是埋下下次爭吵的導火線而已，溝通一定要再雙方情緒平和的時候進行，否則就只是單方面發洩情緒而已！

相關文章：婚姻｜老公才是你的大仔？研究指男人要到「這年紀」才開始成熟

+ 5

5個改善溝通的小技巧

1. 相信「你們都是對的」

除非是重大情節，否則大部分的爭吵都沒有絕對的黑白對錯，讓彼此間存在灰色地帶，用想像力創造出新的解決方式～

2. 了解自己的內心需求

問問自己：我到底想要甚麼？我為甚麼遇到這件事情緒就那麼激動？這個問題為甚麼重要？我是因為另一半沒有陪我吃飯這件事而難過，還是其實是因為這件事讓我感覺不被重視？

3. 允許有沉澱時間

「吵架不過當日」其實不適用於每個人，有些人需要更長的時間來讓情緒沉澱，讓內心的聲音浮上水面。（沉澱是彼此都還有想解決問題、想討論的意願，冷戰則是根本不想處理！）

4. 卸下裝甲

健康的親密關係不需要假裝堅強！直接說出你真實的感受，露出脆弱的地方讓對方知道有助於溝通順暢。要注意不是用自己的感受去強迫對方配合，不是「你讓我難過」，而僅僅是「我很難過」！自己的情緒要自己照顧，我們把感受說出來只是讓對方了解，並「一起討論」怎麼改善，不是用來勒索對方為我們的情緒負責哦！

5. 找到相似之處

吵架時找到雙方論點中的相似之處，以此作為初衷來合作討論解決辦法，例如媽媽希望孩子去打疫苗，爸爸卻怕孩子有疫苗副作用，但其實雙方都為了小孩的健康着想，那麼除了打疫苗，還有甚麼方法可以保護孩子的健康呢？

以上幾個關於吵架的地雷＆溝通技巧給夫妻們參考～但編輯當然希望大家跟另一半不要吵架，有事情不帶情緒好好溝通還是比較有效果，如果大家找不到方法讓情緒緩和下來，編輯建議用薩提爾的冰山理論先深層理解自己哦！

【延伸閱讀，更多維繫婚姻建議】

夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

婚姻｜老公只懂說「我愛你」？懂說「這3句」 才算是沒有嫁錯郎

+ 14

延伸閱讀：

大寶爭寵、高需求的孩子怎麼哄？不一定要滿足當下要求，「這3招」更重要！

孩子發生困難卻都不跟父母說？心理師點出7大原因：父母對孩子的「狀況」易怒？

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】