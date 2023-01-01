婚姻｜奧巴馬也有難頂時候　米歇爾分享維繫感情建議：別輕言放棄

美國前第一夫人米歇爾．奧巴馬（Michelle Obama）出版新書《我們身上有光》（台譯，英文書名《The Light We Carry》），在這本書書中其中一部分，她暢談家的觀念，以及身為配偶的經歷，分享反省與建議。



美國前第一夫人米歇爾．奧巴馬（Michelle Obama），巴拉克．奧巴馬的妻子，出版新書《我們身上有光：照亮不確定的時刻》，在這本書書中其中一部分，她帶領讀者一同思考我們與其他人的關係，我們對家的觀念，以身為母親、女兒、配偶、朋友和第一夫人的親身經歷，分享她的反省與建議。

米歇爾有着驚人的學歷，哈佛大學博士，這樣一個傑出的女性，對於婚姻有甚麼心得呢？今年是她與丈夫奧巴馬結婚的30周年，經過這麼長時間的相處，我們來看看米歇爾．奧巴馬對於婚姻有怎樣的見解。

即睇更多米歇爾與奧巴馬的甜蜜照片：（按圖了解）

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在婚姻關係中，沒有所謂的公平

很少人願意分享婚姻心路歷程，很少人可以給年輕的一輩實際的建議。而關於婚姻，她強調，許多人都誤解了，以為身在其中，可以有所謂公平的付出與接受。事實並非如此，婚姻裏面很難說怎樣才是公平的。

許多人都會覺得自己是付出較多的一方，但妳的伴侶也這麼覺得，所以兩人之間會開始計較。

在家庭與工作中的抉擇

當踏入婚姻，就必須在家庭和工作之間，做出抉擇。那是很困難的。米歇爾也坦白，她的抉擇多半以家庭為主，所以她不得不在工作方面放慢腳步。

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走入婚姻，妳要先有覺悟

而當她面對年輕人詢問她婚姻之道，她都會先告訴他們：你必須準備好忍受長時間的不適，而且它會持續多年。她開玩笑的說：「我有幾次想把巴拉克推出窗外。」當有了這樣的心理建設，明白總是會有困難發生，不去美化雙方的關係，重要的是兩人的溝通與討論。

雙方都做出了數以百萬計的小調整、妥協和犧牲，才能成就一段婚姻。You have to evolve with it.（妳必須隨之進化）

（Instagram / @michelleobama）

（丈夫奧巴馬放閃，他：說我不確定為甚麼妳看起來完全一樣，而我卻不一樣。我確實知道那天我中了彩票——我再也找不到比這更好的生活伴侶了。結婚周年快樂，親愛的！）

不輕言放棄

她也建議年輕夫妻，不要過早放棄一段關係，要努力去調整。而在尋找浪漫關係時，應該問自己幾個關鍵問題：

．「你想從與另一個人的關係中得到甚麼？」

．「你想清楚了嗎？」

．「你是在找尋終身伴侶，還是只是想要愛情？這是兩件截然不同的事情。」



別指望另一半帶給妳快樂

米歇爾曾經公開談到，他們夫妻曾經經歷一段特別艱難的時期，嚴重到去參加夫妻治療。而婚姻諮詢是一個轉折點，讓她明白丈夫不能讓她快樂，她必須先好好對待自己，把自己放在我優先考慮的名單上。當她意識到這一點，她在白天安排了屬於自己的時間，請她的母親在她去健身房時照顧孩子。

個性不同的兩人，也能找到共處的方式

她說丈夫和她個性迥然不同。奧巴馬是喜愛孤獨的夜貓子，她則是晨型人，愛好滿室賓客。她覺得丈夫花過多時間打高爾夫球；而丈夫覺得她看了太多通俗的電視節目。彼此都有惹惱對方的時候，但兩人通過努力，許下深刻的承諾，給予對方充足的愛，個性如此不同的兩人，證明了他們都不會放棄對方。

找到一位與妳一同奮鬥的伴侶

有關婚姻，有兩個女兒的米歇爾，做出建議：要找到一位與妳一同奮鬥的人，不要因為某人可以養家活口、照顧妳、成為妳的小孩的家長，或是解決妳的問題，就和對方共組家庭。而如果對方只想要扮演一種角色，宣稱「我負責賺錢，所以別期望我為小孩換尿布」，那麼妳就快逃吧！這種人絕對不適合共度此生。

家庭的幸福，每個人都有責任，沒有人可以置身事外。以上米歇爾的誠實分享，是否讓妳開始思考，終身伴侶該具備怎樣的特質呢？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婚姻中沒有所謂的公平，雙方都要有妥協的準備，蜜雪兒．歐巴馬分享婚姻維繫之道】