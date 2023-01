婚姻｜奧巴馬也有難頂時候　米歇爾分享維繫感情建議：別輕言放棄

美國前第一夫人米歇爾.奧巴馬(Michelle Obama)出版新書《我們身上有光》(台譯,英文書名《The Light We Carry》),在這本書書中其中一部分,她暢談家的觀念,以及身為配偶的經歷,分享反省與建議。



美國前第一夫人米歇爾.奧巴馬(Michelle Obama),巴拉克.奧巴馬的妻子,出版新書《我們身上有光:照亮不確定的時刻》,在這本書書中其中一部分,她帶領讀者一同思考我們與其他人的關係,我們對家的觀念,以身為母親、女兒、配偶、朋友和第一夫人的親身經歷,分享她的反省與建議。

米歇爾有着驚人的學歷,哈佛大學博士,這樣一個傑出的女性,對於婚姻有甚麼心得呢?今年是她與丈夫奧巴馬結婚的30周年,經過這麼長時間的相處,我們來看看米歇爾.奧巴馬對於婚姻有怎樣的見解。

即睇更多米歇爾與奧巴馬的甜蜜照片:(按圖了解)

+ 8

在婚姻關係中,沒有所謂的公平

很少人願意分享婚姻心路歷程,很少人可以給年輕的一輩實際的建議。而關於婚姻,她強調,許多人都誤解了,以為身在其中,可以有所謂公平的付出與接受。事實並非如此,婚姻裏面很難說怎樣才是公平的。

許多人都會覺得自己是付出較多的一方,但妳的伴侶也這麼覺得,所以兩人之間會開始計較。

在家庭與工作中的抉擇

當踏入婚姻,就必須在家庭和工作之間,做出抉擇。那是很困難的。米歇爾也坦白,她的抉擇多半以家庭為主,所以她不得不在工作方面放慢腳步。

相關文章:婚姻|老公只懂說「我愛你」?懂說「這3句」 才算是沒有嫁錯郎

+ 14

走入婚姻,妳要先有覺悟

而當她面對年輕人詢問她婚姻之道,她都會先告訴他們:你必須準備好忍受長時間的不適,而且它會持續多年。她開玩笑的說:「我有幾次想把巴拉克推出窗外。」當有了這樣的心理建設,明白總是會有困難發生,不去美化雙方的關係,重要的是兩人的溝通與討論。

雙方都做出了數以百萬計的小調整、妥協和犧牲,才能成就一段婚姻。You have to evolve with it.(妳必須隨之進化)

(Instagram / @michelleobama)

(丈夫奧巴馬放閃,他:說我不確定為甚麼妳看起來完全一樣,而我卻不一樣。我確實知道那天我中了彩票——我再也找不到比這更好的生活伴侶了。結婚周年快樂,親愛的!)

不輕言放棄

她也建議年輕夫妻,不要過早放棄一段關係,要努力去調整。而在尋找浪漫關係時,應該問自己幾個關鍵問題:

.「你想從與另一個人的關係中得到甚麼?」

.「你想清楚了嗎?」

.「你是在找尋終身伴侶,還是只是想要愛情?這是兩件截然不同的事情。」



別指望另一半帶給妳快樂

米歇爾曾經公開談到,他們夫妻曾經經歷一段特別艱難的時期,嚴重到去參加夫妻治療。而婚姻諮詢是一個轉折點,讓她明白丈夫不能讓她快樂,她必須先好好對待自己,把自己放在我優先考慮的名單上。當她意識到這一點,她在白天安排了屬於自己的時間,請她的母親在她去健身房時照顧孩子。

個性不同的兩人,也能找到共處的方式

她說丈夫和她個性迥然不同。奧巴馬是喜愛孤獨的夜貓子,她則是晨型人,愛好滿室賓客。她覺得丈夫花過多時間打高爾夫球;而丈夫覺得她看了太多通俗的電視節目。彼此都有惹惱對方的時候,但兩人通過努力,許下深刻的承諾,給予對方充足的愛,個性如此不同的兩人,證明了他們都不會放棄對方。

找到一位與妳一同奮鬥的伴侶

有關婚姻,有兩個女兒的米歇爾,做出建議:要找到一位與妳一同奮鬥的人,不要因為某人可以養家活口、照顧妳、成為妳的小孩的家長,或是解決妳的問題,就和對方共組家庭。而如果對方只想要扮演一種角色,宣稱「我負責賺錢,所以別期望我為小孩換尿布」,那麼妳就快逃吧!這種人絕對不適合共度此生。

家庭的幸福,每個人都有責任,沒有人可以置身事外。以上米歇爾的誠實分享,是否讓妳開始思考,終身伴侶該具備怎樣的特質呢?

【延伸閱讀,更多維繫婚姻建議】

婚姻|夫妻分房睡或有4大好處 不礙性生活 碧咸也曾公開支持

+ 9

夫妻感情|婚姻未來是否幸福?即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載,原文:婚姻中沒有所謂的公平,雙方都要有妥協的準備,蜜雪兒.歐巴馬分享婚姻維繫之道】