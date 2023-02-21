《Paw Patrol 汪汪隊立大功》描述主角Ryder拯救六隻狗仔，並把牠們訓練成本領高強的巡邏隊。故事富有刺激冒險元素，同時不乏爆笑輕鬆情節，播出多年以來，一直深受小朋友歡迎。新一季「Big truck」系列火熱來襲，喜歡汪汪隊的小朋友不容錯過！



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汪汪隊立大功 ─ 主題車輛

主題車設計精緻，備有消防車、救援車等造型；每款主題車附有汪汪隊成員，加上駕駛艙可打開，用來搭載狗狗一流。立即將所有汪汪隊成員帶回家，展開不一樣的冒險。

汪汪隊立大功 ─狗狗英雄組

雲集一眾角色，配備豐富配件。小車可以成為狗狗背包；按下角色徽章，可進行彈射，玩味十足。

汪汪隊立大功 ─ 小礫X-Treme 卡車

全新小礫超級大卡車，按下車頭按鈕即可開啟聲光效果，車頭與貨櫃採用2合一設計，能拆開幻變成遊戲場景。

汪汪隊立大功 ─ 高速公路救援任務場景

全長超過90cm，可停泊6架主題角色車輛。場景可變形，輕鬆變成不佔空間的收納模式。

中間跑道為任務出發專用道，拉下把手即可推射出大卡車。

控制室頂部配備聲光徽章，按下按鈕會放出音樂及讓徽章發光。

兩邊設有加油站和洗車裝置，讓小朋友完全融入卡通中。

汪汪隊立大功 ─ 迷你人物盲盒

盲盒設計，每盒都有一個小型卡車，能夠開出一隻汪汪隊成員公仔。喜歡汪汪隊的小朋友一定要收集！

汪汪隊立大功 ─ 1:55合金車

按角色特性打造專屬車款如消防車、警車等。立即帶汪汪隊成員執行令人興奮的救援任務。

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【緊貼01親子】01親子送禮：熱爆卡通界 Paw Patrol 汪汪隊立大功 ─ 1:55合金車

只要跟隨以下方法，就有機會得到Paw Patrol 汪汪隊立大功 ─ 1:55合金車（名額12個）。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁及IG專頁（https://www.instagram.com/01parenting/）

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：小朋友最鍾意哪一輔1:55合金車？👈🏻👈🏻

活動日期：2月21至2月27日

最具創意的 12 位參加者可獲贈汪汪隊立大功 ─ 1:55合金車 ( 一輛，款式隨機 )。

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活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。