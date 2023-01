親子好去處｜兔年新春行大運 小朋友8大放電好去處

農曆新年快到了,爸爸媽媽為小朋友安排好節目行大運了嗎?01親子為你介紹小朋友8大放電好去處,趁著假期和孩子一起到處打卡,留下美好回憶!



1. 元朗小白兔音樂農莊

小白兔音樂農莊讓孩子們透過各類形活動挑戰自我,學習自立 ; 透過親子活動,增進家長與孩子們溝通與關懷,同時讓家長們放下日常緊張的生活節奏與孩子們過着悠閒輕鬆的一天!

小白兔農莊 手工藝+多肉盤景工作坊入場套票 (只適用於星期六,日及公眾假期)

•即日農莊通行證一張

•寵物飼料一份

•小白兔🐰紀念品一份

•夾公仔機幣兩枚 (每位)

•多肉盤景工作坊一位 (需提前1天預約,未有預約將不獲參與)

•手工藝工作坊一位

•免費享用大草地及兒童遊樂設施

•免費享用繩網設施

•免費享用圖書閣,玩具閣

•免費參觀爬蟲館,蜥蝪館,兔仔館

•親親小動物

•免費泊車

01空間優惠價 (適用於星期六,日及公眾假期)

一人套票:$198 (原價: $210)

二人套票:$380 (原價: $420)

小白兔農莊 手工藝工作坊入場套票 (星期二至五、非公眾假期)

• 即日農莊通行證一張

• 寵物飼料一份

• 小白兔🐰紀念品一份

• 夾公仔機幣兩枚 (每位)

• 手工藝工作坊一位

• 免費享用大草地及兒童遊樂設施

• 免費享用繩網設施

• 免費享用圖書閣,玩具閣

• 免費參觀爬蟲館,蜥蝪館,兔仔關

• 親親小動物

• 免費泊車

01空間優惠價 (星期二至五、非公眾假期)

一人套票:$128 (原價: $130)

二人套票:$250 (原價: $260)

+ 1

營業時間參閱官網跟進最新開放時間

逢星期一休息 (公眾假期除外)

星期二至星期五 (11:00 - 18:00)

星期六,日及公眾假期 (10:30 - 18:00)

2. 有機菠蘿園親親羊駝

錦田菠蘿園自2019年9月16日,從澳洲引入香港首批羊駝後,經歷了三年零二個多月,終於迎來香港第一隻羊駝BB出世了。羊駝媽媽「棉花糖」在2022年11月1日誕下可愛的羊駝BB。獸醫幫BB做身體檢查,BB身體非常健康、活潑好動。你們想知道牠是男仔還是女仔?有幾多磅?有幾高?是什麼顏色的?快襯滿月慶優惠來探的羊駝BB!

地點:新界元朗錦田錦河路四排石村(西鐵錦上路站A出口,步行約三分鐘)

如泊車:錦上路西鐵站停車場 (入口在東匯路)

+ 16

套票每位包括以下內容:

入場通行證一張

菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

親親羊駝(20分鐘)

羊駝飼料一份

農莊紀念品一份

免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、韆鞦及滑梯等等.....)

01空間優惠價

一位 (大小同價):$180 (原價: $320)

兩位 (大小同價):$340 (原價: $640)

3. 大棠有機生態園

大棠有機生態園由1994年創辦至今已成立20周年,月前已進行大規模的復修工程,大人小朋友可以欣賞湖光山色,亦可瀏覽荷花池,繩網陣,兒童遊樂場,湖心亭。

假日活動套票 連 4 格

沙圈騎馬一圈 (2格/位)

大家庭或合家歡單車 (3格)

充氣彈彈床 (3格/位)

兒童遊戲車 (2格/位)

巧手撈彈彈波 (2格/位)

甘筍餵飼馬匹 (1格/位)

飼料餵飼動物 (羊、兔) (1格/位)

魚糧餵飼錦鋰魚 (1格/位)

湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包 (1格)

**以下換購項目 1 - 4 格票不定,換完即止**

DIY手工藝製作 (1-4格/位)

有機蔬菜一包 (1-3格)

有機芽菜一包 (1-3格)

有機菇類一包 (1-3格)

有機粟米一包 (1-3格)

有機酸蘿蔔或木瓜一包 (1-3格)

+ 7

01空間優惠價(生態園入場+活動套票4格)

大人票:$130(原價:$160)

小童及長者:$110(原價:$140)

獨家家庭套票 (1大人+1小童):$235(原價:$300 )

*小童門票歲數限制為3-11歲;長者門票歲數限制為65歲以上

4. 中環海濱「新春幸運摩天輪」 Wheel of Good Fortune

位於中環海濱的全新活動《新春幸運摩天輪》以全新面貌亮相,以中國傳統十二生肖作為活動主題,在兔年為大家送上新年祝福!活動亦會提供一系列的精彩環節,包括新春夢幻花燈走廊、十二生肖造型擺設拍照打卡位、多款有趣好玩應節攤位遊戲,以及合家歡機動遊戲,為新春佳節增添活力氣氛,祈求平安幸福、好運滿載,陪伴大家歡度佳節!

+ 1

活動日期:2023年1月14日至2月12日

開放時間:11:00 - 23:00

非繁忙時段:1月16, 17, 18, 19, 30, 31日, 2月1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10日

標準時段:1月14, 15, 20, 21日, 2月4, 5, 11, 12日

繁忙時段:1月22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29日

+ 6

01空間獨家至抵套票優惠(非繁忙時段)

單人入場 + 10 個代幣|獨家9折$115(原價$128)

雙人套票 二人入場 + 36 個代幣|獨家9折$380(原價$420)

四人套票 四人入場 + 48 個代幣|獨家優惠$510(原價$520)

01空間獨家至抵套票優惠(標準時段)

單人入場 + 10 個代幣|獨家9折$126(原價$138)

雙人套票 二人入場 + 36 個代幣|獨家9折$398(原價$440)

四人套票 四人入場 + 48 個代幣|獨家優惠$538(原價$540)

01空間獨家至抵套票優惠(繁忙時段)

單人入場 + 10 個代幣|獨家9折$143(原價$158)

雙人套票 二人入場 + 36 個代幣|獨家9折$416(原價$460)

四人套票 四人入場 + 48 個代幣|獨家優惠 $618(原價:$620)

5. The World Of Nickelodeon 特展香港站

約 12,000 呎親子遊樂場 玩盡14個沉浸式體驗的遊玩設施 Nickelodeon 五大動畫 SpongeBob SquarePants、PAW Patrol、Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles、Dora the Explorer 及 Bubble Guppies 齊集香港! 把握機會,撲定優惠門票,還有機會與您喜愛的 Nickelodeon 動畫角色見面拍照,齊齊開 Party

日期:2022年12月16日至2023年2月12日

地址:九龍灣國際展貿中心B102-108 Let’s Play Entertainment Centre

+ 9

01空間限時九折套票

普通日子 - 成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

普通日子 - 成人(兩位): $303(原價:$336)

普通日子 - 成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

特別日子 - 成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

特別日子 - 成人(兩位): $465(原價:$336)

特別日子 - 成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

普通日子入場時段:14:00 - 15:40、16:00 - 17:40、18:00 - 19:40

特別日子入場時段:10:00 - 11:40、12:00 - 13:40、14:30 - 16:10、16:30 - 18:10、18:30 - 20:10

開放時間:

普通日子(不包括星期六、日、學校及公眾假期):14:00 - 19:40

特別日子(包括星期六、日、學校及公眾假期):10:00 - 20:10

*每節為100分鐘, 每節之間20分鐘為場內清潔及消毒。

6. One Piece海賊王《大海賊時代!亞洲巡迴展》

東映破天荒授權,本地團隊全新設計逾1萬呎體驗展覽,重温One Piece海賊王超過20年經典場面,而香港更是亞洲首站,全港粉絲將可先睹為快,360度親身感受震撼而難忘的冒險體驗!場內共有16大主題專區,神級還原頂峰戰爭及鬼之島大戰等經典篇章及場景,配合光影聲效提供嶄新體驗,設8大關卡供參與者暢玩AR+實體遊戲,累積懸賞分數贏取限量禮品。

日期:2022年12月3日至2023年2月5日

地址:九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場 4樓

費用包括:所選日期、時段之電子門票 兩個攤位遊戲代幣

費用不包括:其他費用 紀念品

開放時間:

星期一至四 12:30 – 21:00(最後入場時間為 19:30)

星期五 12:30 – 22:00(最後入場時間為 20:30)

星期六至日及公眾假期 10:30 – 22:00(最後入場時間為 20:30)

+ 6

01空間獨家九折票價

入場門票 - 成人(一位)+ 小童(一位): $393(原價:$436)

入場門票 - 成人(兩位): $465(原價:$516)

入場門票 - 成人(兩位)+ 小童(一位): $625(原價:$694)

7. 限時買一送一!丹麥得獎設計 K11 MUSEA Donut Playhouse

走入尖沙咀海傍商場的玻璃幕門,Donut Playhouse招牌巨型公仔非常亮眼,Donut 與Ah Meow將帶小朋友穿越貫通3層由丹麥得獎遊樂場設計團隊MONSTRUM打造的全港最獨特造型滑梯,一同體驗震撼樂趣!這個室內遊樂場佔地約有2萬平方呎,有多個互動遊戲玩樂區、親子餐廳及紀念品區!場內更設有巨型播放Donut & Ah Meow動畫及刺激好玩遊樂設施,讓小朋友訓練反應力,解決難題。

K11 MUSEA Donut Playhouse

地址:香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地下G050號鋪

開放時間:11:00 - 19:00

+ 4

01空間獨家限時買一送一優惠

星期一至五:

一位小童 及 一位成人:HK$200 (原價:HK$220)

兩位小童 及 兩位成人:HK$200 (原價:HK$440)

星期六、日及公眾假期:

一位小童 及 一位成人:HK$220 (原價:HK$240)

兩位小童 及 兩位成人:HK$220 (原價:HK$480)

8. 香港大富翁夢想世界™

香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲【大富翁】的首間主題館,以全息投影和4DX體感技術,立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。無論是家庭親子,還是朋友約會,男女老少都可以在香港大富翁夢想世界™找到熟悉的回憶,通過多種互動體驗,獲得意想不到的驚喜。

+ 10

01空間獨家家庭組合優惠

一位成人 及 一位小童:HK$394 (原價:HK$540)

包兩個movenpick雪糕

