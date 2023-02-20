活力午餐暫停｜學校關顧基層學生堅持全日制 明哥贊助逾700飯盒

飯盒供應商「活力午餐」上周發生食安風波後，今明兩天（20日及21日）停止向全港逾200所學校供應午餐飯盒，以檢視生產工序。救世軍中原慈善基金學校為其中一所向「活力午餐」訂購飯盒的小學，該校校長鄧世豪表示學生大多來自基層家庭，考慮到家長難以臨時抽空於下午照顧孩子，故不考慮改爲半天上課，並積極尋求其他解決方案。經辦學團體協助下，學校獲陳灼明（深水埗明哥）所創立的社企「北河同行」及「北河（明哥）慈善基金」贊助，為全校學生免費提供飯盒，以助解決午膳問題。



「活力午餐」宣布今明兩天（20日及21日）暫停供應飯盒，當中涉及全港逾200所中、小學，各校「各出奇謀」為學生解決午膳供應問題。位於柴灣的救世軍中原慈善基金學校在辦學團體協助下聯絡上社企「北河同行」，「北河同行」將為該校全校逾300名學生準備午餐飯盒。

學校第三年向「活力午餐」訂購飯盒 未曾接獲投訴

救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪稱該校今年為第三年訂購「活力午餐」飯盒，「以往訂飯情況順利，一直以來都能夠準時開飯。」「活力午餐」風波發生至今，校方亦未接獲家長或學生投訴，指食用「活力午餐」的飯盒後出現不適情況。

校長望維持全日制為家長減輕負擔 「學校重視關顧學生需要」

鄧世豪校長表示，上周四（16日）傍晚收到「活力午餐」發出電郵通知校方，飯商會於20日和21日暫停供應飯盒。鄧世豪稱校方立刻思考解決辦法，並考慮過很多措施，「買麵包或餅乾類乾糧、到（學校）對面餐廳買飯，或勸諭家長為小朋友準備午膳。」部分學校則選擇改爲半天上課，鄧世豪校長表示：「我們學校的學生大部分來自基層家庭，他們的家人未必能在下午抽空照顧他們。」他續指，家長較重視學校支援，「所以學校是以家長和學生的需要為出發點，考慮他們在是次事件上的需要，學校可如何幫助他們，以減低事件為他們帶來的影響和憂慮。」基於校情，鄧世豪校長稱學校不會在這兩天轉爲半天上課。

「北河同行」兩天免費供應逾700個飯盒

該校的行政小組在商討過程中，透過辦學團體成功聯絡社企「北河同行」。「他們可免費捐助全校學生的午餐飯盒，學生和家長不在需要憂慮這兩天的午膳安排，繼續開心上學、專心學習。」救世軍中原慈善基金學校全校共有約350名學生，鄧世豪校長指近9成以上學生均有訂購「活力午餐」飯盒，「北河同行」今明兩天會向學生派發逾700個飯盒。

他補充，一直以來學校的午膳時間均有家長義工到校幫忙，為低年級開飯或清潔。雖則這兩天非由飯商供應飯盒，「但家長義工這兩天也很樂意到校，協助學校為學生安排午膳。」

「北河同行」創辦人陳灼明（明哥）今天（20日）親自到學校派發飯盒，明哥指透過「北河同行」來自教育界的義工得知救世軍中原慈善基金學校有許多學生來自低收入和基層家庭，所以希望在是次事件中支援他們。明哥稱曾有義工提過能否多為一所學校提供午膳援助，但他坦言要一次過供應飯盒給六百多名學生較爲困難，故是次暫只能為一所學校供應兩天午膳。他又表示視乎食環署和飯盒供應商的最終決定，如有需要或會再支援學校。「我們希望學生學習不要被影響，家長也不用對買飯或煮飯感憂愁。」

在飲食業從事多年的明哥指飯盒特別考慮小朋友的需要，「例如不要有那麼多魚骨或含骨頭的食物，亦有較容易咀嚼、較軟的食物。」

救世軍中原慈善基金學校學生過往一直有家長擔任午膳義工，協助學生午膳。（圖片由受訪者提供）

校方將持續檢視飯商改善情況 再決定是否更換飯商

鄧世豪校長稱，每次進行飯商招標需經過數項程序，「其中一個是到（飯商的）廠房視察，另外亦有家長及學生試食環節，以及比較價錢。」對於日後學校會否更換飯盒供應商，鄧世豪校長指校方和家長將繼續跟進和檢視飯商的改善情況，以及衛生情況是否達標。