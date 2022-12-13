元朗朗屏邨惠州學校夥慈善組織　近百師生義工繪17米長露天地畫

繪畫不局限畫在紙或畫布上，校園的不同環境都可以成為藝術創作的平台，學校的地磚也可以變成大畫布。元朗朗屏邨惠州學校聯繫本地慈善組織香港仁人家園，舉辦「繽紛校園藝術計劃」，邀請了40位外籍及本地義工與學校視藝老師及40位學生，在學校的露天廣場合力繪畫長達17米的大型地畫。鄭庭輝校長表示，疫情限制了人與人之間互動交流的機會，希望藉着今次的集體創作活動，開放校園，透過藝術拉近義工與惠校師生的距離，發揮社區共融的精神。



地畫創作為校園注入藝術特色和活力感，不單美化校園，還提升學生對學校的認識和歸屬感。鄭校長表示，地畫的創作主題是「Value our variety」及「Strength with Actions」，表達培育學生多元發展及價值教育的學校發展理念。

提供課堂以外的創作經驗

非常規課程是開拓學生不同藝術體驗的好時機，學校應提供創新及多元化的藝術活動，豐富學生的經歷，擴闊他們的眼界。參與地畫創作的五年級同學鄭俊胤説：「我認為地畫創作活動很有意義，能夠在學校的露天廣場上與外籍義工合作繪畫，既能一展自己的繪畫專長，又能有實踐英語溝通的體驗，看見自己一筆一畫的圖案繪畫在校園的地磚上，感到十分自豪。」另一位參與活動的四年級同學賴俙琳表示：「十分榮幸能參與這次創作活動，與老師、義工和同學合作，為美化校園出一分力，希望大家欣賞這幅美麗的地畫。」

推動藝術活動 發展的學生興趣和潛能

鄭校長表示學校致力發掘學生的潛能，使學生能發展多元才能，所以學校大力推動藝術教育，透過舉辦豐富的藝術活動，包括：藝萃日、朗誦節、綜藝表演日、校園公共藝術創作、話劇表演及多項藝術課後活動，讓同學享受豐盛的校園藝術旅程。