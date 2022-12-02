專訪｜望兒願意吃多元化食材及戒掉偏食 港媽自製30不重覆飯盒

相信很多家長聽到12月小學轉全日制的消息，既驚又有喜。但作為媽媽的你，午餐會怎樣安排呢？有位港媽一想到可以為兒子飯盒「整色整水」，真是想一想也感喜悅！而這位港媽經常也有參考日本媽媽製作的精美飯盒，於是也嘗試製作飯盒給予兒子，猜不到少少嘗試，帶來很多好效果。

受訪者：Nicky愛Baking



製作飯盒的動力來自兒子滿足的笑容

這位媽媽剛開始製作卡通飯盒時，兒子每次也捧場，而她也自言最愛是看到兒子開心表情，感到「幾辛苦都值得」。她更憶述兒子佢初時看到心愛的卡通車王精美飯盒，不停讚美並言「好靚呀，點解啲飯會變左車王？」，雙眼像發光一樣。

不過時間久了，兒子開始不期待也不太喜歡吃她自製的飯盒。於是，她就想製作30天不重覆飯盒，雖然材料是一樣，但希望轉換煮法或卡通模樣，讓兒子願意繼續吃媽媽自製的飯盒。

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製作小朋友飯盒 食材既色彩豐富又要多元化

製作飯盒秘訣就是多用不同顏色的蔬菜類來配搭，令飯盒看起來色彩豐富，更能吸引小朋友目光，建議食材包括紅綠黃椒、南瓜、粟米條等等。

而主菜方面當然要包括肉類，但肉類選擇最好是每天不同，讓孩子不會生厭，或者利用小技巧隱藏他不愛吃的肉類。筆者說兒子不愛吃豬肉，於是她用粟米粒混入豬肉裡，再整成肉餅，然後再利用卡通模具印出可愛形狀，使兒子不知不覺吃了不愛吃的豬肉。

如果是製作飯團，她建議要留意配菜的選擇，切忌過多醬汁，避免令飯團造型容易變軟。另外，煮飯時要加入多少許水，令飯粒黏性提高，較容易製作不同形狀。

利用卡通飯盒解決兒子偏食問題、提升社交能力

筆者指兒子有偏食習慣，很多食物都不願意吃，有時候哄他吃少許也不願意。不過她解釋利用小技巧，就輕鬆令兒子願意嘗試不愛吃的食物。例如，兒子不愛吃紅蘿蔔，她就用模具將紅蘿蔔切割成可愛模樣，兒子看到時竟然願意吃，慢慢地就由不愛吃轉為主動吃紅蘿蔔。

筆者憶述兒子對媽媽的飯盒很期待，更會主動叫她製作多些，讓他可以與同學分享。而且兒子朋友也有偏食問題，吃用他的飯盒後也願意多吃多元化食物，這結果使她十分意外。

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