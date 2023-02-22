孝順｜心痛媽媽為她付出太多　女高中生難忍眼淚電梯內扁嘴痛哭

山東青島一名女學生，在聽到自己就讀的高中學費一年要5萬元人民幣（約港幣5萬7千元）時，因為捨不得媽媽辛苦賺的錢都拿來供自己讀書，自責地哭成了淚人兒。



原先在就讀錢，女孩一直以為學校的學費不高，直到當天坐計程車時，在與司機閒聊間得知，這所私立學學校的學費大概是一年5萬元人民幣，讓她震驚不已。

這女生的不爽，說到底也是太着緊媽媽吧！（按圖了解）

回家後女孩告知媽媽自己今天才知道學費這麼貴，並難過的說「我老花妳錢」，最後情緒一湧而上，在電梯內直接淚崩。

女孩母親表示，自己是單親媽媽，還育有兩個孩子，家裏經濟確實不太寬裕，不過自己就算縮衣節食，也不能在孩子的教育上節省，何況女兒非常認真上進，每學期都會拿好多獎狀回家，讓她覺得這個錢花的非常值得。

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