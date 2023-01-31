童言無忌｜孩子用「沒想到…竟然…」造句　答案令爸爸爆笑嬲唔落

驚！看兒子造句，赫然發現：「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒有死。」這位爸爸看完表示「拳頭都硬了」，現在的孩子怎麼這麼愛把家人寫死或是醜化啦！真心不是他的的錯，生活裏太少經驗，也未曾留意周遭細節，只好亂掰，但爸媽突然看到怎麼不心頭一震！



一名父親在Facebook群組《爆廢公社二館》發文，貼出兒子所造的句子，題目是「沒想到……竟然……」，兒子上半句寫「沒想到爸爸出車禍了」，但是下句所接的句子卻極為驚人，讓他拳頭都硬了。

兒子寫的完整句子竟然是：「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒有死。」這位爸爸看完表示「拳頭都硬了」，開玩笑說：「孩子，我決定今晚給你一頓粗飽的。」

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網友笑回：「小孩認為爸爸命夠硬啊！」

「昨天看另一篇是『沒想到爸爸有外遇，媽媽竟然不知道。』」

「我還看過孩子寫：因為爸爸死了，所以妹妹哭的很傷心。結果她爸晚上還送晚餐來給她吃。」

爸爸雖然會打人，但脾氣好。

也有一位同樣「受害」的爸爸跳出來表示，女兒的題目是「雖然……但是……」，而她的回答是：「爸爸雖然會打人，但脾氣好。」但是他既不喝酒也沒打過小孩，問女兒是怎麼想出來的，她回答「電視都這樣演」。

師驚！家人怎麼一直過世？

孩子實在難為！在接受資訊太少，而且深受媒體影響下，往往造句或作文都會出現一些連續劇才有的情節。以前也有孩子寫作文，每次都寫某一位家人過世，寫到後來，老師心想「你還有家人嗎」？有老師表示，現在都搞不清楚學生寫家人過世，到底是不是真的，搞得他安慰也不是，不安慰也不是。

而這次新聞中的這位爸爸，他兒子的問題則是不了解「竟然」的該怎麼使用，用於不好的方面，表示「不應這樣而這樣」。爸爸應該想辦法讓兒子知道如何正確使用！不然以後還會出現更多讓他哭笑不得的「竟然」如何如何！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：爆笑造句又一發！「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒有死。」網友接續分享可怕造句】