婚姻｜丈夫主動結紮　醫生疑惑他未獲配偶同意　及後才知感人原因

想了解結紮手術的男性增加，日前一名居於台灣的魏先生決定結紮，但手術同意書的配偶欄空白，原來魏先生因妻子去世，堅定以結紮表示「不再娶、不再生」的決心，而身分證配偶欄還留有妻子名字，是刻意留下紀念亡妻，也讓醫生感慨：「沒有怕老婆而結紮的男人，只有愛老婆而結紮的男人」。



台灣衛福部台北醫院泌尿科醫生蔡伊達表示，魏先生約30歲，已婚且育有兩孩，希望做結紮，當時考慮病人勉強符合生育節育政策，即安排手術，當日一如往常進手術室、常規查閱手術同意書，卻發現配偶同意欄空白，但印象中看過魏先生的身分證配偶欄不是空白。

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根據優生保健法第十條規定，配偶若沒同意，無法做結紮手術，蔡伊達向躺在手術台上的魏先生說：「你太太要簽名同意啊！」，原以為是魏太太不同意，熟料魏先生神情鎮定地説：「我太太去世了。」，他要以結紮對逝去妻子表明不再娶、不再生的決心。

蔡伊達再拿出身分證影本仔細端詳配偶欄，姓名後面果然有個括號（歿），他詢問魏先生的身分證件怎麼不更新成配偶欄空白，魏先生輕聲回應：「我是刻意留做紀念的」。

目前男性結紮已演進為無刀口、免縫線的手術技術，手術休息復原完成後，一切如常不會影響，比起女性結紮手術對身體的影響，男性結紮費用相對較安全、有效、方便、簡單，也不易感染、併發症與機率相當少見，也是目前最常被諮詢的項目，在已確定不想再生育的夫妻諮詢節育方式時，醫生通常也會先建議由男性結紮，但也需要配偶同意。

蔡伊達提醒，通常結紮時間越久、輸精管阻塞的時間越長、術前術後輸精管睪丸的健康狀況、夫妻倆年齡越大，都會影響恢復的程度，因此在結紮前，一定要思考清楚。

臺北醫院提醒，政府有提供智障、殘障、精神病患之本人、配偶、子女，或鄉鎮公所列冊有案之低收入戶可進行結紮手術補助申請，有需求者也可諮詢泌尿科門診。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】