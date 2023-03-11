婆媳｜遇上絕世好奶奶也不開心？新抱因2件事　寧推遲生B計劃

婆媳相處問題，一直是婚姻常見的難題之一。有時儘管奶奶沒有惡意，但太過熱心的行為，還是可能造成困擾。近來在日本，就有這麼一起家庭糾紛。



根據日本媒體《FRaU》報道，一位化名亞依的35歲女性，本身在一間知名企業上班。三年前她因為工作的關係，認識一位從事業務，精通英語的男子。對方是家族裏的次男，他父親是一位公司老闆，資產非常豐裕，幾位兄弟也都在外國結婚居住。

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亞依和對方結婚之後，住的就是家族名下的房子。奶奶非常熱心，教她各種上流社會的禮儀，還讓她去品酒的學校學習。然而，亞依某次突然發現，家中無論甚麼時候，都保持在乾乾淨淨的狀態，好像隨時都有人來幫忙打掃一樣。後來問了才知道，原來在她和老公出門上班時，奶奶都會自己進到家中打掃。

然而，亞依卻覺得這樣沒有隱私，因此向老公表達不滿，但老公卻覺得這沒甚麼。後來奶奶還加碼，持續購買高檔的衣服、手錶和飾品等等送給亞依。儘管亞依覺得不能平白收這些東西，但老公卻要亞依只管默默收下就好，以免惹得送禮的人不開心。

儘管知道奶奶沒有惡意，但亞依擔心照這樣發展下去，未來要是生了孩子，恐怕教育問題，也會受到嚴重的干涉，因此偷偷採取避孕措施，避免自己懷孕。果然奶奶不時會問起小孩的事，還保證「生了之後我一定會幫忙」，然而這股過頭的熱心，反而才是讓亞依不願生小孩的原因。

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