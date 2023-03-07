婆媳｜想帶患過敏症孫兒賞花　奶奶一句話嚇怕新抱　當場極力阻止

合作內金媳間相處一直是家庭難解之題，學會溝通才能避免紛爭。



一名人妻就抱怨，夫妻倆難得安排單獨出遊，把小孩交給奶奶照顧，沒想到奶奶說要帶有「花粉症」的孩子去賞櫻，讓媽媽急壞了當場拒絕，經解釋一番後，奶奶竟還表示「哪那麼嬌生慣養，會過敏就要讓他更常接觸才會有抵抗力」，讓她當場傻眼。

照顧患有過敏症的孩子，真的不可大意啊！（按圖了解）

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該名人妻在Dcard抱怨，夫妻倆安排周末單獨出遊，把兒子交給奶奶照顧，但平時熱愛賞櫻的奶奶，說想帶孩子去賞櫻，她聽完立刻拒絕，因為兒子曾對花粉過敏，當時狂打噴嚏、流鼻水，眼睛也又紅又腫的模樣讓她心疼壞了，沒想到跟奶奶解釋後，對方卻說「哪那麼嬌生慣養，他會過敏就要讓他更常接觸才會有抵抗力啊」。

見奶奶不以為意，她繼續強調此事的嚴重性，說孩子曾過敏到眼睛紅腫發癢，一把眼淚一把鼻涕非常不舒服，奶奶卻轉頭問年幼的孩子，「有媽媽說的這麼誇張嗎？」，讓她整個人急壞了，着急地說「真的不可以，嚴重的話萬一引起哮喘、窒息怎麼辦」，奶奶這才說「阿賀啦賀啦，這麼緊張幹嘛」。

等老公回家後，事主仍是擔心奶奶會偷帶孩子去，因此向老公提議要不要把兒子託給其他親戚照顧，老公卻說，「媽都說不會了幹嘛要這樣，而且現在突然找哪找的到有空的人」。

事主表示乾脆帶孩子一起去，結果老公竟生氣地說「已經說好兩個人出遊了，就不要再想小孩子的事了」，老公的回應讓她不知所措，只好向網民們求解「是我想太多了嗎？」。

文章曝光，網民們紛紛表示：

．「過敏是有可能會一次比一次嚴重，比如第一次被蜜蜂叮到只是腫起來，第五次可能會休克那種，看起來你的家人，包含你的丈夫，完全沒有意識到危險性」

．「一堆老人家真的是唯恐天下不亂，出事了她能負責嗎」

．「我對海鮮過敏，我媽超愛煮海鮮叫我吃，也是說多吃一點就有抵抗力」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】