婆媳｜為何很少聽到岳婿有不和？未必關性別事　這一點才是關鍵

不少女性婚後都會面臨到婆媳問題，假設沒有好好地去解決，恐怕會走向離婚的結局。



然而，一名網民在網絡上發文，提到岳婿問題似乎很少見，帖文曝光後也掀起討論，不少過來人都認為關鍵在於「婚後住哪裏」。

岳父、女婿較少出現磨擦？最主要都是這個原因吧！（按圖了解）

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早前一名台灣網友在PTT上以「婆媳問題？為什麼沒有岳婿問題」為題發文，事主提到婆媳問題很常見，但卻很少聽到岳婿問題，「是不是像孔老夫子說的，『唯女子與小人為難養也』，女生很難搞嗎？」。除此之外，事主認為台灣夫妻的薪資待遇，基本上是男生較高薪，因此詢問大家，「女生是比較沒上進心，還是社會歧視女性？」

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「女人天生就好鬥，聊天也是誰誰媳婦怎樣」

．「當媳婦時一起罵奶奶，當奶奶時一起罵媳婦，岳婿只會想晚餐吃甚麼」

．「女人總是為難女人，痛苦的是中間那一個」

．「男生大部分都在忍耐」

．「男生比較不會刻意去挑起紛爭」

．「岳父也不會比公司上司討厭吧，男生早就習慣了啊」

．「岳婿主要是婚前有摩擦，婆媳是婚後有摩擦」



也有過來人提到關鍵在於：

．「婚後住哪裏」

．「男人就幾乎沒在住岳父家，重點就是住哪裏啊，八成婆媳問題搬出去就解決的差不多了，住在岳父家的比例那麼低」

．「又不住一起，一年見一次，要怎麼有問題？」

．「我看人家沒一起住的，通常奶奶媳婦也是客客氣氣，一起住一樣出事啦」

．「男人搬到女方家住，看看會不會有問題」



還有網民針對薪資待遇的話題回應：

．「傳統社會的陳舊觀念吧？男主外女主內，有聽過一些企業的重要職位只找男性」

．「我弟生3個了，他老婆在家帶孩子，老公繼續工作，等孩子大了都幾年了，老婆去哪裏工作，能找到比先生更高薪的工作？平平是受薪階級，一個職涯被迫中斷，兩個人怎麼能去比較」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】