全港直資小學小一入學24/25報名申請+學費詳情｜持續更新

全港直資小學一般於每年4至5月起陸續公布小一入學報名及簡介會詳情，本文將陸續整合2024/25年度小一報名及申請程序，好讓各位家長應付小一入學。根據《小學概覽2022》，現時全港共有21所直資小學，當中不乏傳統名校，亦有不少能升上一條龍中學、直屬中學。幼稚園家長如有意了解直資小學，可留意心儀直資小學申請日期、直資小學學費及報名詳情，以及會否舉行簡介會。



全港直資小學24/25學年報名日期+學費詳情（持續更新）

香港東區直資小學



1. 港大同學會小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$32,790（分10期）

升中：一條龍（港大同學會書院）

宗教：不適用

港大同學會小學小一入學詳細資料

2. 漢華中學（小學部）

小一報名日期：即日起至10月15日下午5時

小一學費：$17,640（分10期）

升中：一條龍（漢華中學）

宗教：不適用

漢華中學（小學部）小一入學詳細資料

香港南區直資小學



3. 聖保羅男女中學附屬小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$64,300

升中：一條龍（聖保羅男女中學）

宗教：基督教

聖保羅男女中學附屬小學小一入學詳細資料

4. 聖保羅書院小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$30,000（分10期）

升中：直屬中學（聖保羅書院）

宗教：基督教

聖保羅書院小學小一入學詳細資料

九龍城區直資小學



5. 拔萃男書院附屬小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$46,210

升中：一條龍（拔萃男書院）

宗教：基督教

拔萃男書院附屬小學小一入學詳細資料

6. 保良局林文燦英文小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$14,140（分10期）

升中：不適用

宗教：不適用

保良局林文燦英文小學小一入學詳細資料

觀塘區直資小學



7. 福建中學附屬學校

小一報名日期：有待公布

小一學費：$35,750（分10期）

升中：一條龍（福建中學）

宗教：不適用

福建中學附屬學校小一入學詳細資料

西貢區直資小學



8. 播道書院

小一報名日期：有待公布

小一學費：$21,800

升中：一條龍

宗教：基督教

播道書院小一入學詳細資料

9. 優才（楊殷有娣）書院

小一報名日期：有待公布

小一學費：$34,100

升中：一條龍

宗教：不適用

優才（楊殷有娣）書院小一入學詳細資料

10. 保良局陸慶濤小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$13,000（分10期）

升中：一條龍（保良局羅氏基金中學）

宗教：不適用

保良局陸慶濤小學小一入學詳細資料

11. 香港華人基督教聯會真道書院

小一報名日期：有待公布

小一學費：$28,600

升中：一條龍

宗教：基督教

香港華人基督教聯會真道書院小一入學詳細資料

深水埗區直資小學



12. 嶺南大學香港同學會小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$17,380（分10期）

升中：不適用

宗教：基督教

嶺南大學香港同學會小學小一入學詳細資料

13. 聖瑪加利男女英文中小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$53,570（分10期）

升中：一條龍

宗教：天主教

聖瑪加利男女英文中小學小一入學詳細資料

14. 英華小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$18,000

升中：一條龍（英華書院）

宗教：基督教

英華小學小一入學詳細資料

油尖旺區直資小學



15. 保良局陳守仁小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$19,800（分10期）

升中：不適用

宗教：不適用

保良局陳守仁小學小一入學詳細資料

沙田區直資小學



16. 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$40,960（分10期）

升中：一條龍

宗教：基督教

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小一入學詳細資料

17. 培僑書院

小一報名日期：有待公布

小一學費：$25,980

升中：一條龍

宗教：不適用

培僑書院小一入學詳細資料

葵青區直資小學



18. 地利亞（閩僑）英文小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$7,370

升中：不適用

宗教：不適用

地利亞（閩僑）英文小學小一入學詳細資料

屯門區直資小學



19. 保良局香港道教聯合會圓玄小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$13,150（分10期）

升中：不適用

宗教：不適用

保良局香港道教聯合會圓玄小學小一入學詳細資料

元朗區直資小學



20. 基督教香港信義會宏信書院

小一報名日期：有待公布

小一學費：$77,390（分10期）

升中：一條龍

宗教：基督教

基督教香港信義會宏信書院小一入學詳細資料

21. 和富慈善基金李宗德小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$16,800

升中：不適用

宗教：不適用

和富慈善基金李宗德小學小一入學詳細資料

資料來源：《小學概覽2022》、學校網頁