全港直資小學小一入學24/25報名申請+學費詳情｜持續更新
全港直資小學一般於每年4至5月起陸續公布小一入學報名及簡介會詳情，本文將陸續整合2024/25年度小一報名及申請程序，好讓各位家長應付小一入學。根據《小學概覽2022》，現時全港共有21所直資小學，當中不乏傳統名校，亦有不少能升上一條龍中學、直屬中學。幼稚園家長如有意了解直資小學，可留意心儀直資小學申請日期、直資小學學費及報名詳情，以及會否舉行簡介會。
全港直資小學24/25學年報名日期+學費詳情（持續更新）
香港東區直資小學
1. 港大同學會小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$32,790（分10期）
升中：一條龍（港大同學會書院）
宗教：不適用
2. 漢華中學（小學部）
小一報名日期：即日起至10月15日下午5時
小一學費：$17,640（分10期）
升中：一條龍（漢華中學）
宗教：不適用
香港南區直資小學
3. 聖保羅男女中學附屬小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$64,300
升中：一條龍（聖保羅男女中學）
宗教：基督教
4. 聖保羅書院小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$30,000（分10期）
升中：直屬中學（聖保羅書院）
宗教：基督教
九龍城區直資小學
5. 拔萃男書院附屬小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$46,210
升中：一條龍（拔萃男書院）
宗教：基督教
6. 保良局林文燦英文小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$14,140（分10期）
升中：不適用
宗教：不適用
觀塘區直資小學
7. 福建中學附屬學校
小一報名日期：有待公布
小一學費：$35,750（分10期）
升中：一條龍（福建中學）
宗教：不適用
西貢區直資小學
8. 播道書院
小一報名日期：有待公布
小一學費：$21,800
升中：一條龍
宗教：基督教
9. 優才（楊殷有娣）書院
小一報名日期：有待公布
小一學費：$34,100
升中：一條龍
宗教：不適用
10. 保良局陸慶濤小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$13,000（分10期）
升中：一條龍（保良局羅氏基金中學）
宗教：不適用
11. 香港華人基督教聯會真道書院
小一報名日期：有待公布
小一學費：$28,600
升中：一條龍
宗教：基督教
深水埗區直資小學
12. 嶺南大學香港同學會小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$17,380（分10期）
升中：不適用
宗教：基督教
13. 聖瑪加利男女英文中小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$53,570（分10期）
升中：一條龍
宗教：天主教
14. 英華小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$18,000
升中：一條龍（英華書院）
宗教：基督教
油尖旺區直資小學
15. 保良局陳守仁小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$19,800（分10期）
升中：不適用
宗教：不適用
沙田區直資小學
16. 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$40,960（分10期）
升中：一條龍
宗教：基督教
17. 培僑書院
小一報名日期：有待公布
小一學費：$25,980
升中：一條龍
宗教：不適用
葵青區直資小學
18. 地利亞（閩僑）英文小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$7,370
升中：不適用
宗教：不適用
屯門區直資小學
19. 保良局香港道教聯合會圓玄小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$13,150（分10期）
升中：不適用
宗教：不適用
元朗區直資小學
20. 基督教香港信義會宏信書院
小一報名日期：有待公布
小一學費：$77,390（分10期）
升中：一條龍
宗教：基督教
21. 和富慈善基金李宗德小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$16,800
升中：不適用
宗教：不適用
資料來源：《小學概覽2022》、學校網頁
報讀直資小學是否受地區限制？
家長可不受地區限制，向任何直資小學遞交申請。
學童被直資小學取錄後，可否繼續參加「小一入學統籌辦法」？
如學童獲直資小學取錄，並接受直資小學提供的小一學位後，便不能再透過「小一入學統籌辦法（即「自行分配學位」及「統一派位」）」獲派小一學位。