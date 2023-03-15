濕疹｜天氣反覆易誘發濕疹 即睇濕疹飲食宜忌及小朋友戒口食物

香港踏入春季，天氣不穩，潮濕溫暖，是濕疹發作的高危季節。患者因濕疹反覆發作極為困擾，特別是小孩。病徵皮膚出現紅疹痕癢、潰破滲液，長遠令皮膚乾燥脫屑、色素沉著的一種皮膚病。濕疹發作除了與身體容易過敏有關，外界環境和個人生活習慣亦是有密切關係，例如：日常衣着、床單被鋪質料。註冊中醫師趙仕祥這次會分析濕疹患者的飲食宜忌，指出容易誘發濕疹的食物，更會分享針對濕疹的治療方法。



飲食習慣與生活習慣為誘發濕疹的重要因素

當濕邪侵犯人體，個人身體質素的改變形成濕疹的重要因素。現代人多數缺乏運動，特別是戶外活動，少保暖多吹風，好吃肥膩生冷、或進食過量，或偏食及進食太多非天然食品等，都容易影響氣血的生化和脾胃的功能。另外對於皮膚護理失當，也是加重濕疹病情的原因。特別注意如果父或母罹患過敏性疾病，子女患上同類疾病的機會也會增加。

小朋友或濕疹人士應如何戒口？

濕疹患者應該盡量避免進食生冷寒涼，辛辣燥熱，甘肥厚膩的食材。如：酒、辛辣燥熱、牛、羊、鵝、蝦、蟹、海鮮、發物、生冷寒涼的食物等。

小朋友體質輕薄，臟腑幼嫩，形氣未充。飲食方面減少進食辛辣、燥熱等刺激性食物，多吃魚，少吃雪糕、汽水、甜食、巧克力、草莓、芒果、南瓜等惹濕食物。

嚴重濕疹患者如何舒緩濕疹問題？

濕疹以藥物治療外，患者的皮膚護理和生活調整亦相當重要！若只靠藥物而不調整生活，是很難治癒的。平素體質虛弱，加上生活飲食不當等內在因素下，造成脾胃氣機損傷、體內水液運化欠佳，容易你體內濕氣聚集。久而久之濕邪化熱，就會形成濕熱體質，繼而引發濕疹，皮膚紅斑、痕癢、滋水等不適症狀。

在皮膚護理方面，要注意保持皮膚濕潤避免乾燥，可外用潤膚藥膏，特別是皮膚乾燥時可增加抹拭次數。盡量避免抓破皮膚防止感染，洗澡時水溫勿太熱，留意肥皂的刺激性或香料過敏。建議多作戶外活動，但要注意避風寒，留意運動後要必須及時抹乾淨皮膚，保持清潔。另外情緒起伏也是重要因素，應該時刻保持心境開朗！

香港註冊中醫師趙仕祥博士

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