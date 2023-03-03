春天濕氣重出現春困 附飲食宜忌袪濕食品解決疲累、胃口差、濕疹

香港春天天氣潮濕，除了身體會感覺疲憊，胃口變差和出現腸胃問題外，還可能令濕疹問題不斷復發。而春季亦是傳染病盛行的季節，為了避免感染疾病，應保持良好的飲食習慣，尤其是孩子或免疫力弱的人士。以下為大家分享春季飲食宜忌、袪濕食品，讓大家健康、有活力地迎接春季。



春天濕氣令人感覺疲倦、精神不振

天氣潮濕，不少人都會有「春困」問題。儘管有充足睡眠仍然感到疲累、精神不振，整個人都悶悶不樂。有些人也會出現食慾減退或腸胃問題，也會因天氣轉變而引起濕疹問題。而春季亦是傳染病盛行的季節，如手足口病、流行性感冒等，特別是孩子等免疫力較弱的人士，需要培養良好的生活和飲食習慣，才能避免生病。

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減少進食生冷、煎炸食物

小朋友或脾虛人士在春天容易出現腹瀉、腹痛、大便黏的情況。建議在春季減少進食生冷食物，如雪糕、魚生、凍飲，也要減少吃煎炸、油膩的食物，如漢堡、炸薯條、炸雞等。雖然在春天胃口可能會變差，但仍需培養良好的飲食習慣，不應不吃或暴飲暴食。建議進食較容易消化的食物，如山藥、陳皮、蓮子等，也可多進食健脾的食品，如韭菜、薑、腰果等。如感覺自己濕氣重，可以進食袪濕食品，如大蒜、冬瓜、苦瓜、薏仁等。

春季飲食宜忌（點圖了解）

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春季濕疹易復發

春天濕氣重，天氣變化容易令濕疹復發。除了塗抹藥膏和吃藥，濕疹患者亦應該注意飲食。濕疹患者應減少進食蝦蟹、無鱗片的魚類、煎炸食品等。在水果方面，應避免進食蜜瓜等寒性水果，以免加重病情。

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濕疹兒童建議避免進食（點圖了解）

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