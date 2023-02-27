湯水食譜｜兒童濕重易水腫濕疹 中醫教常備化濕食材煲2款袪濕湯水

近日天氣逐漸回暖，時而潮濕，兒童也易有濕重問題，會較容易困倦、水腫、發濕疹等。許懿清中醫師分享日常的防濕、化濕方法，以及家中適宜常備的4種常見袪濕食材，文末更有2款袪濕湯水食譜，老幼皆直。



中醫將「濕」分成內濕及外濕。當內外濕因各種因素而失衡，進而傷害負責代謝和運輸人體津液的脾臟，體內無法順利排除及散佈的濕就會停滯在人體肌表、經絡、筋骨，甚至內臟，產生各種生理不適及病症，即俗稱的「身體濕重」。

如同排水不良的池塘，積水越多、越久，池塘就容易發臭污濁、水質黏膩。人體無法正常代謝濕時，身心狀況也會有沈重、穢濁、黏滯等特性。例如：全身沈重無力、大便黏軟、女性月經前水腫嚴重、白帶黏膩且多、舌苔厚厚一層、好發濕疹等。

（PhotoAC）

3大防濕及化濕方法

1. 戒吃生冷冰食，戒凍飲及過吃冰冷食物

2. 做適當運動

3. 遠離潮濕之居停環境，天氣潮濕時，記得做好抽濕，多利用現代科技設備，將身處的環境的濕度降低，特別是睡覺的床舖

4種常見袪濕食材

袪濕食材，通常會包含茯苓、芡實、蓮子、紅豆、薏仁、山藥、赤小豆、佩蘭、蒼朮、白朮、陳皮、白扁豆等食材。以下是其中4種食材的詳細功效：

紅豆：性平味甘酸，具有養心補血，健脾養胃及利水除濕的功效。

薏米：味甘淡、微寒， 利水消腫能力較突出，而熟薏米健脾能力較強，可生熟同服。脾虛泄瀉及腎病患者慎用。

淮山：性平味甘。有補脾、益腎、養肺之功效。適用於體濕而脾胃較弱者。

冬瓜：性凉味甘淡，有清熱、除煩止渴、利尿消腫、除痰、袪濕等多種功效，連皮利水消腫效果更佳。

2款袪濕湯水食譜

黨蔘赤小豆南芪瘦肉湯



材料：

黨蔘、赤小豆、南芪各1両

瘦肉1.5斤

生薑4片

陳皮一小塊

南棗4枚

扁豆花3錢

鹽少許

水3000毫升

煮法：全材料洗淨。瘦肉汆水、切件備用。全部材料加水以大火煮滾後改文火煮2小時，加鹽調味即成。

功效：健脾益氣，增強自身脾胃的化濕功能，補而不燥，袪濕又不會傷陰，基本上適合所有正常體質者飲用。

*外感或生病時不宜飲用

扁豆老節瓜淡菜湯



材料：

炒扁豆1両

薏米30克

老節瓜1.5斤

淡菜1両

雲苓3錢

炒白朮5錢

陳皮1小塊

瘦肉1斤

鹽少許

清水2300毫升

煮法：全材料洗淨，節瓜去皮、切件，瘦肉汆水、切小塊。全部材料加水以大火煮滾後改文火煮1.5小時，加鹽調味即成。

功效：

．炒扁豆味甘，性微溫。具有健脾，化濕，消暑的功效。

．淡菜味甘、咸，性溫。具有補肝腎，益精血之功效。

．配合傳統的健脾化濕藥材如雲苓白朮一同煮湯，起到健脾化濕又不傷正氣的美味湯水，老幼皆宜。

+ 2

資料獲許懿清中醫師授權轉載

許懿清中醫師

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓