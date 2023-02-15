死亡有多真實距離有多近？遺物處理顧問分享4則人離世前最後回憶

許多人都習慣了朋友和家人一直都在自己身邊，但原來死亡離我們很近，一次無心的對話也可能是訣別。遺物處理顧問明泰收集了4則人離世前留下的最後回憶，讓大家體會死亡有多真實，距離有多近。

資料來源：明泰 Facebook專頁



最近收集了一些文字，可以讓大家感受一些最後回憶。最近想起當奴、少爺占的這一句歌詞：「加點勇氣，無謂要預備，筵席散場誰人等你」。很多事情都不是我們所能控制，或者是如我們的心意，但記得「我愛你趁早講一句，無謂要等到去病房裏」。

一、

係好後生嘅其中一個生日，有老退化嘅婆婆煮咗我細個鍾意食嘅嘢，但係大個咗嘅我已經覺唔鍾意食。

當下覺得婆婆有啲老士，覺得婆婆唔了解自己，所以冇返去食，出咗去同朋友玩。

後來婆婆喺緊接嘅冬天，因為一啲急性嘅疾病走咗，婆婆準備嗰一餐我冇食到，亦都冇機會再食，我先發覺自己原來係一個X街。

二、

阿媽叫我返屋企食飯，返到屋企電磁爐冇熄到，啲嘢煲到燶晒，見到阿媽瞓咗喺地下。

每次見面都可能是最後一面，好好珍惜才不會留下遺憾。（photoAC）

三、

年三十晚，我同老婆仔女仲有阿哥阿嫂返到老竇阿媽屋企食飯。

同老竇打咗一陣象棋，老竇話唔夠喉，因為平時冇乜人同打，約定聽日拜完年再打過。

點知初一清晨阿媽打俾我話老竇叫唔醒，送到醫院人都走埋。

四、

佢同我地講話好唔開心，想見我哋成班兄弟。

佢話人生頂唔住，我哋陪佢傾偈傾咗成個通宵。

佢同我地講話佢會冇事，會捱得過。

諗住之後每日都約佢食飯開解佢。隔咗幾日就收到世伯打俾我哋，話佢走咗。

《本文獲明泰授權轉載》