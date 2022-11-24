19歲女遇車禍成植物人照顧10年終奇蹟甦醒　母寫滿20本日記超催淚

不論子女的年紀多大，在父母眼中都仍然是個孩子。如果子女有事需要幫忙，許多父母都會赴湯蹈火地幫助孩子。內地有位少女19歲時遇上車禍，成了植物人。父母多年來不離不棄地照顧她。母親更會每天寫日記記錄女兒的身體變化。多年後女兒竟奇蹟甦醒，身體逐漸好轉，令不少人大受感動！



據內媒報道，陝西西安女性華楠於19歲時因為一場車禍變成植物人。母親胡燕均和父親華波多年來悉心照顧女兒，更為此提早退休，希望能一直陪伴女兒。多年來花費的治療費用高達100萬元人民幣。

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兩人最初沒有照顧病患的經驗，只好參考治療師的按摩手法，親自為女兒按摩。10年後女兒竟然奇蹟甦醒，能夠開口說話，他們的目標是希望接下來5年，能幫助女兒重新站立和行走。母親每天都會寫日記，詳細記錄女兒身體的細微變化，每次都會在結尾寫下鼓勵說話：「丫頭加油，媽媽愛你」，10年來寫滿了20本日記，見證著女兒的進步：

2015年，女兒就有潛意識了

2016年，女兒左手第一次動了

2017年，女兒左眼珠會轉動了

2018年，女兒會叫媽媽

2022年， 女兒的雙腿會自主抬起



「我的女兒終於有光明的未來了」



母親表示接下來想參加更多慈善活動，也希望女兒能參與其中，為更多正面對同樣難關的家庭提供康復知識，讓他們走少點冤枉路。

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