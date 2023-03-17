23/24學年直資私小插班生申請 民生書院小學、王錦輝將開放報名

直資小學及私立小學一般會於每年開放插班生申請，以填補學生移民、轉學等原因造成的學額空缺。01親子將搜羅各直資及私立小學23/24學年插班生報名資料，並持續更新，供有意為孩子申請插班到心儀小學的家長作參考。其中私立小學民生書院小學及直資小學香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學率先公布將開放23/24學年插班生申請。



23/24學年直資小學及私立小學插班生申請

私立小學插班申請



1. 民生書院小學

插班生年級：小一至小五

插班生申請報名日期：2023年5月初（3月尾公布詳情）

申請插班所需文件：申請人出生證明書、最近成績表、近照一張

插班生考試日期：2023年6月初（小一為面試、小二至小五為入學試）

升中：直屬中學（民生書院）

民生書院小學插班申請詳細資料

民生書院小學（圖片來源：《小學概覽2022》）

2. 聖三一堂小學

插班生年級：小二至小六

插班生申請報名日期：2023年5月2日起致電學校查詢學位空缺數目

申請插班所需文件：考生近照壹張（貼於報名表上）、出世紙之正本及影印本（非香港出生學童請附上護照副本）、21/22年度及22/23年度學校成績表之正本及影印本、報名費80元正

插班生考試時間：周一至周五早上9時至12時、下午1時至3時；周六早上9時至10時30分

插班生筆試内容：中、英、數（英文版），共需時共1.5小時（小六學位申請人需時3小時）

升中：聯繫中學（聖公會聖三一堂中學）

聖三一堂小學插班申請詳細資料

3. 聖方濟各英文小學

插班生年級：小二至小五

插班生申請報名日期：即日起

插班申請方式：郵寄或親身遞交

申請插班所需文件：填妥之報名表（連同近照）、出生證明書或身分證副本、最近成績表副本、獎項或證書（最多3頁）、申請人之天主教領洗紙副本（如有）、回郵信封乙個

插班生考試形式：面試

升中：不適用

聖方濟各英文小學插班申請詳細資料

直資小學插班申請



4. 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

插班生年級：小二至小六

插班生申請報名日期：2023年3月31日至5月5日

申請插班所需文件按此插班生考試日期：5月20日（筆試）/ 6月中（面試）

插班生筆試内容：中、英及數三科，該三科筆試會安排在同一天內舉行，每科筆試時間約為30至40分鐘。

升中：一條龍

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學插班申請詳細資料

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（學校網頁）

5. 聖保羅院小學

插班生年級：小二至小五

插班生申請報名日期：6月

申請插班所需文件 填妥之申請表、去年及本學年學校發出之成績表副本、 課外活動 / 獎項紀錄表（最多五頁；一紙兩面打印，避免用相紙、光面紙或重磅紙）副本

插班生考試日期：有待公布，合適之申請者將獲安排面見及筆試

插班生考試内容：面見及筆試

升中：直屬中學（聖保羅書院）

聖保羅書院小學插班申請詳細資料

聖保羅書院小學校舍。（圖片來源：學校網頁）

6. 漢華中學（小學部）

插班生年級：小二至小五

插班生申請報名日期：即日起至2023年6月8日

申請插班所需文件按此插班生考試日期：6月10日（筆試）、 6月13至14日（面試）

插班生考試内容：首輪考試為中、英、數筆試；次輪考試為面試（家庭面見）

升中：一條龍（漢華中學）

漢華中學（小學部）插班申請詳細資料

7. 聖瑪加利男女英文中小學插班生年級：小一至小六

插班生申請報名日期：全年接受申請，額滿即止

申請插班所需文件 填妥之入學申請表、最近兩年成績表副本、半身近照一張、出生證明書 及 身分證或身分證明文件副本、2個貼有郵票之回郵信封、課外活動及服務記錄（如有）、獲獎記錄（如有）、推薦信（如有）

插班生考試日期：6月10日（筆試）、 6月13至14日（面試）

插班生考試内容：面試或筆試，細節安排將另行通知家長

升中：一條龍

聖瑪加利男女英文中小學插班申請詳細資料