做家務有人工、儲到錢有利息　犀利爸爸開設私人銀行教兒子怎理財

口吾算數節假期剛過，許多小朋友滿手利市，父母可能會選擇幫孩子把錢存起來，也有家長選擇讓孩子自己理財。



山東濟南一位徐姓父親，想培養10歲兒子的儲蓄觀念，自己在家開了一間「私人銀行」給孩子存錢，還制定利息，兒子存錢一年下來，竟利滾利達人民幣1570元。

做家務有「人工」，儲到錢有利息，這位爸爸為教好兒子，也真的花了不少心思：（按圖了解）

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教10歲兒「存零用錢」給10％利息 年收入曝光驚呆

據陸媒《大象新聞》等媒體報道，這名父親制定一項「理財計劃」，兒子只要做家務、學習、禮儀等勞動獲得報酬，存款只要滿50元並且維持一個月以上，爸爸便會依金額的10％支付利息。存錢期間兒子還用親手賺的錢，請爸媽吃30元的羊肉湯。

徐父表示，兒子如果完成家事就可以獎勵1元，寫完一篇作文獎勵5元，如果偷懶沒寫作業就會倒扣2元，這個計劃實施一年後，兒子首筆年收入共計1570元。徐父透露，一開始只是想讓孩子養成良好的理財習慣，但自從開始進行存款計劃後，發現兒子有很大的轉變，「這一年孩子家務勞動更積極了，學習更有熱情，我們會繼續堅持這樣的理財計劃。」

老爸開銀行教兒理財！「這樣存」1年收入7000元

消息曝光，引起網民不同看法，有人讚賞這樣的作法：

．「挺好的，從小培養孩子的理財意識，不會揮霍」

．「這個父親的做法非常的正確呀」

．「這真的是非常的好的教育啊！」



但也有網友認為不應該用錢培養孩子做家事：

．「理財要適度，但不要變成只為掙錢才做家事」

．「做家務是孩子應該去做的，是應該在家庭中相互付出的，不應該給錢做家務。」



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