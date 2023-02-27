幼兒宜用形象化方式學數學用這道具輔助更易明附加減法單雙數例子
早前有港媽分享用積木教幼兒學數學的方法，大衆教室詳解用實物輔助幼童逐步掌握數學概念的好處，同時舉例了幾項例子讓家長參考。家長不用再因孩子難理解抽象的數學概念而苦惱。
用實物引入使抽象數學形象化
對於幼兒學生而言，數字及數學概念是很抽象的。利用實物作為引入及輔助，能使抽象數學具體化，有助學生理解及建構數學概念。教幼兒學習數數及數字時，宜先用具體的實物開始，視覺化的圖像較為形象化，學生可以較易理解及建構抽象的數學概念。
加法和減法
利用這些具體的方法，能逐步幫助幼兒學習和理解加減法概念，例如 1+2 = 3：
1. 老師先以實物或實物圖引入及輔助，具體化解釋「1個紅蘋果再加上2個青蘋果等於3個蘋果」
2. 之後，老師會多用數粒輔以教學（畢竟十位數時未必能有太多實物）
3. 最後，老師會運用數棒 / 數線教授學生基本加法、減法的組合
單數和雙數（奇數和偶數）
單數和雙數（奇數和偶數）對幼小學生來説，也是一個抽象難明的概念。老師也可通過積木 / 數粒作為引入及輔助，讓幼兒學生容易理解及分辨奇數和偶數。
老師會教授「每2個一數」，剛好圈完，沒有剩下的是「雙數」，多出1的是「單數」。學生可利用這種數數方式，配合具體的物件或實物，清晰地分辨奇數和偶數。
資料及圖片獲大眾教室授權轉載
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簡單口訣學懂分辨雙數
一開始可以先由認識「兩個一數」開始，用積木和孩子玩「兩個一數」，如果沒有剩下就是雙數：6粒積木，兩個一數，沒有剩下，6就是雙數；10粒積木，兩個一數，沒有剩下，10就是雙數，如此類推。有實物觸摸，數學立即變得有趣！比數書本中平面的圖畫更吸引孩子主動學習。大家也可以將這方法融入生活中，隨時玩數學：
1. 家中有糖果6粒，三小火每人取2粒，「沒有剩下」，6就是雙數
2. 盒裏有朱古力8塊，家人每人取2粒，「沒有剩下」，8就是雙數
3. 碟中有10隻水餃，家中每人取2粒，「沒有剩下」，10就是雙數
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年紀較小的幼童可先認識基本的1、2、3數目，家長可先在紙上按數字順序畫上不同數目的積木，並在下方寫上相應數字，再與小朋友一起將同色的積木疊起，根據紙上的空格數量放上積木，讓小朋友了解不同數字的分別。