用實物教小朋友學抽象數學概念 記住一個簡單口訣學懂分辨單雙數

小朋友學習數學，可以先掌握基本的單雙數概念。不過數學概念過於抽象，小朋友未必能理解。早前護士媽媽Vivian分享了用一樣常見玩具，幫助孩子學習簡單的加法，這次則可以用玩具教孩子學會如何分辨單雙數。

資料授權：護士Vi媽三小火



數感的確是天生的，有些孩子一點就明；有些孩子需要多啲時間拆解消化，有家長會形容為「教到嘔血」（我懂的）。但其實數學概念真的很抽象，不明白就不明白，但又要找方法教到孩子明白，家長真的教到幾把眼淚。

今次再與三小火玩數學，利用家中的積木玩具，有實物讓他摸著、看著，講解時也較容易明白。此外，他更可以學習和穩固數學概念，再逐步學習和理解知識。單雙數的概念並不容易理解，但就算困難都是要學的。孩子學單雙數前一定要先懂得1至10的數量才學到單雙數。

簡單口訣學懂分辨雙數

一開始可以先由認識「兩個一數」開始，用積木和孩子玩「兩個一數」，如果沒有剩下就是雙數：6粒積木，兩個一數，沒有剩下，6就是雙數；10粒積木，兩個一數，沒有剩下，10就是雙數，如此類推。有實物觸摸，數學立即變得有趣！比數書本中平面的圖畫更吸引孩子主動學習。大家也可以將這方法融入生活中，隨時玩數學：

1. 家中有糖果6粒，三小火每人取2粒，「沒有剩下」，6就是雙數

2. 盒裏有朱古力8塊，家人每人取2粒，「沒有剩下」，8就是雙數

3. 碟中有10隻水餃，家中每人取2粒，「沒有剩下」，10就是雙數



學懂分辨單數

單數版本呢？其實學習單數都是以認識「兩個一數」做基礎，可以用積木和孩子玩兩個一數，如果「剩下一個」就是單數：

5粒積木，兩個一數，「剩下一個」，5就是單數

9粒積木，兩個一數，「剩下一個」，9就是單數



進階版延伸自學

可以用積木拼湊 ：

單數 + 單數 = 雙數

雙數 + 雙數 = 雙數

資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載

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年紀較小的幼童可先認識基本的1、2、3數目，家長可先在紙上按數字順序畫上不同數目的積木，並在下方寫上相應數字，再與小朋友一起將同色的積木疊起，根據紙上的空格數量放上積木，讓小朋友了解不同數字的分別。

較年長的兒童則可以學習加法，家長可先寫出不同算式，讓小朋友用積木砌出算式中的不同數字，再教孩子將積木相加，數數最後的總數是多少。