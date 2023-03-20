港童生活滿意度遠低國際水平 開心校園獎勵計劃望學校推廣快樂

根據香港中文大學於2021年發佈的《學齡兒童健康行為調查》指出，香港學童的生活滿意度及健康水平遠低於國際水平，當中百分之十的學童顯示有抑鬱情緒的問題。佔據學齡兒童最多時間的是校園生活，首席快樂官協會作為推動香港快樂文化的非盈利機構，因此希望倡議本港教育界擁抱多元化的才能和智慧，從而提升開心指數的價值觀、優勢和能力，促進學童的身心健康。



有見及此，首席快樂官協會主辦、香港聯合國教科文組織協會協辦首屆「HAPPY SCHOOL開心校園獎勵計劃」，參考聯合國教育、科學及文化組織亞太地區於2016年及2021年編制行的《開心校園報告》，開心校園獎勵計劃的關鍵範疇基於真誠快樂的理論 (PERMAV Theory) – 積極情緒、參與性、正向關係、意義、成就及活力，為衡量學校學習質素提供了綜合參考指數，不再局限於學生的學術成果。

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協會將於3月20日「國際幸福日」舉行「HAPPY SCHOOL開心校園獎勵計劃2022-23」嘉許典禮，嘉許24間本港中小學成為「開心校園」典範，表揚其在關鍵範疇的傑出實踐表現，並分享交流各校推動經驗，鼓勵本港更多學校推動快樂校園文化，為下一代可持續的正向的學習環境，齊說好香港教育故事。

首席快樂官協會創始人兼執行主席孫美妮女士表示「很高興在構建「快樂旅程」 平台的同時，能見到志同道合的夥伴共同關心社會，讓大家一起成為自己的 「首席快樂官」。校園就如同一個小社區、一間企業，建立持之以恆的校園文化，在培育未來人才路上相當重要。」

開心校園優異獎（幼稚園）



ABC Pathways International Kindergarten

卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）

香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

香港培道小學幼稚園

信生中英文幼稚園

天樂幼稚園暨幼兒園

田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

開心校園優異獎（小學）



宣道會劉平齋紀念國際學校

播道書院 (小學)

福建中學附屬學校

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）

保良局香港道教聯合會圓玄小學

保良局林文燦英文小學

香港培道小學

西班牙小學

聖若瑟英文小學

英華小學

開心校園優異獎（中學）



佛教沈香林紀念中學

明愛胡振中中學

播道書院 (中學)

聖士提反書院

啟思中學

最傑出開心校園大獎（幼稚園）



啟思小學附屬幼稚園

最傑出開心校園大獎（小學）



啟思小學

家庭友善校園大獎（幼稚園）



田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

家庭友善校園大獎（小學）



英華小學

家庭友善校園大獎（中學）



佛教沈香林紀念中學

開心校園特別大獎（幼稚園）



卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）

開心校園特別大獎（小學）



福建中學附屬學校

開心校園特別大獎（中學）



聖士提反書院

卓越成就特別大獎（幼稚園）



ABC Pathways International Kindergarten

卓越成就特別大獎（小學）



保良局香港道教聯合會圓玄小學

卓越成就特別大獎（中學）



啟思中學

關於首席快樂官協會有限公司 (Chief Happiness Officer Association Limitea)

成立於2021年，是一個非營利組纖。 根據聯合國2022年發布的年度世界幸福排行榜，香港在146個國家及城市中位列第81位。生活在壓力充斥的國際大都市，我們深信追求快樂是生活必需品，每個人都值得擁有屬於自己的快樂時刻。

我們致力通過企業文化轉型，有效傳播CHO精神。 員工快樂有助促進額外工作效能，同時他們亦會將快樂傳播到家庭及社區。因此，透過結合商界的力量來倡導企業文化變革是至關重要的。