幼女患腦積水一湊四忙足15小時　全職媽媽：被需要都是種快樂

照顧孩子的辛勞，全職媽媽總是有口難言。媽媽Natalie育有四名子女，幼女患有腦積水，需定期覆診。自今年7月起，家中外傭在完約後離職，她便獨力照顧子女的日常生活，從早忙到晚，坦言「自己可以休息嘅時間唔多！」。

攝影：鄭子峰

攝錄：麥超億

剪接：吳梓翹



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終生接駁導管

Natalie本是一名中學教師，現時為全職媽媽，育有4名子女，分別是7歲半姊姊、 6歲二哥 、4歲三弟及1歲多的妹妹，其中妹妹患有腦積水。「妹妹對我哋嚟講係好大嘅震撼同意外，因為由懷孕開始，直至出世都係好健康。」孩子出生第三天出院後，突然發燒、哭泣，經醫院檢查後，被診斷為不明原因腦膜炎。

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留院一個月後，孩子仍有腦積水，需終生接駁導管引流，定期到外科、腦內科、眼科覆診，以及進行物理和職業治療。惟她形容，孩子是個開心寶寶，哥哥姊姊相處融洽。「雖然經歷咗兩次手術，但佢好努力咁去成長。」

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一湊四的忙碌

今年七月，家中的外傭約滿，Natalie便開始了「一湊四」的生活。「冇人哋諗到咁慘，我覺得自己係可以應付到。我係全職媽媽，最多咪自己湊，『啲嘢煮到埋嚟咪食』，我係咁嘅心態去面對。」

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她每天早上七時起床，梳洗後叫醒孩子，接送上學、功課輔導班和興趣班，照料三餐及起居，處理家務，忙碌至晚上10時，坦言「自己可以休息嘅時間唔多。」

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被需要的快樂

縱然每天忙得喘不過氣，同時要處理兄弟姊妹間的爭執，Natalie卻享受當中的「湊仔樂」。「個快樂係原來佢哋會好痴你，因為所有嘢係你一手一腳去做，唔係外傭姐姐去幫。有時佢哋爭執，都係想媽咪望多兩眼。作為一個媽媽，原來喺個家庭入面被小朋友需要，都係一種快樂。」

她認為，全職媽媽無需被局限。「媽媽都係人，都會攰，唔需要覺得全職媽媽係鐵人，一定要照顧得屋企好好。對住蠻不講理嘅小朋友，係唔容易嘅，容許自己有偷懶，唔開心嘅時候。」

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她又勉勵家長，坊間的育兒建議未必適合每個家庭，無需硬性跟隨方程式，可不停反思、學習，「見招拆招」，與孩子一同成長。

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