我的出走日記｜不休息的媽媽突離世　這樣的人生　是你會快樂嗎？

Netflix韓劇《我的出走日記》的廉媽媽，一直讓孩子覺得她不幸福。但劇中廉媽媽微笑看着孩子小時候照片，說的那句：「你笑的時候我就很開心，你哭的時候我又會一直想知道你哭的原因。」卻一語道出了媽媽苦中帶甜的無怨無悔！



（內文有劇透）

劇本台詞寫入人心的《我的出走日記》，最近播出結局，讓許多人回味不已，而在結局之前，想不到第13集，最大的核彈級爆哭點，竟是一直如空氣般存在的母親。

《我的出走日記》母親總是操煩着家事，是平凡也重要的存在。（Netflix劇照《我的出走日記》截圖）

廉家的母親，在劇中沒有人知道她的名字。她年輕時也是漂漂亮亮的姑娘，因為一時心軟，嫁給先生後，「到頭來替他煮一輩子的飯」。

她的身影，就像我們的媽媽一樣，成為我們再習慣也不過的日常。每天張羅孩子的三餐，孩子晚歸了，就要打電話問要不要留飯？兒子說錯了話，她看看先生的臉色，就知道該甚麼話讓局面緩下來。

即使為了這個家庭付出這麼多，但小女兒廉美貞卻曾說過，她不喜歡任何人，所以變得逐漸疲憊。即便是她的母親。

「因為媽媽好像認為自己因為兒女而變得不幸。所以只要發生大事，我就會想：媽媽不要知道就好了。」

媽媽的付出，在兒女眼中成為壓力。媽媽的擔心，變成兒女避之唯恐不及的嘮叨。如空氣般存在的媽媽，讓兒女忘了珍惜。因此13集媽媽的離開，才會撼動了整個家，成為如此重大的轉折。

母親的離世，才讓人想起她是家裏的潤滑劑、家中情感的中心。沒了媽媽的維繫，孩子們也相繼出走了。

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為子女操煩到最後一天

她的先生不擅言詞，沉重的壓力，讓他除了工作、就是吃飯。從來不會也不懂得跟子女聊天，也不想要去理解孩子的需求。

而任勞任怨的母親，不只忙家事，還要幫老公務農。她好像一直在操煩，日子就這樣一天一天地過着，她每天目送着孩子們的背影，而自己永遠站在家門前。

直到她安靜離世的那天，她依然在憂心着自己的子女，為大女兒有了情感歸屬而高興，但開心沒了多久，又因為心中難過不說的小女兒，而感到心疼。為子女操煩到最後一天的媽媽，從沒有為自己真正活過。看着讓人心疼，也想到了我們自己的媽媽。

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從不休息的媽媽，一躺下就是倒了

直到一個平凡的一天，媽媽在客廳中獨坐，瓦斯爐上，壓力鍋正氣吁吁地燒着，呼應着她累積着這種年復一年、日復一日高壓到一不小心就要爆炸的生活，她始終無怨無悔的操持着。

對丈夫的各種堅持，廉媽媽一直百般支持容忍。直到丈夫翻車跌到田裏，她才第一次也是最後一次生氣要丈夫把田地賣掉，才說出自己的心聲，她其實不想要再陪他農作，她想要回復婚前上教堂做禮拜的日子。

那是第一次我們聽到她有休息的念頭，只不過沒想到一躺下休息，就是永別。

從被困住的「媽媽」角色中解放

媽媽死亡的時候，沒有驚天動地的事故或疾病，她只是丟下煮了一半的飯，就那麽離開了。

這部戲聊的是解放，有的人需要被崇拜，有的人需要談戀愛。而透過兒子從家具中看着媽媽倒下的身影，才看到媽媽必須得用死亡這種方式，才能從這個被「媽媽」角色困住一輩子的人生中解放。

入土為安那場戲，兒女一起把母親的人工關節埋進土裏。被包覆在布裏的人工關節，說出媽媽是如何用勞累、疲憊的身體撐起了廉家。而如今將這個象徵着一生勞累的人工關節埋進土裏，也算是正式宣告了母親終於不用再勞累了下去。

她終於可以真正停下來休息了。

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在三個兒女眼中，媽媽過得好像很不幸。但這是真的嗎？

有天，媽媽又在對昌熙和他的朋友們嘮叨，說這孩子永遠長不大，好像在辦家家酒，不趕快結婚生子。昌熙說：「生孩子只有快樂前面兩三年，後面幾十年都這麼痛苦。」

但媽媽卻覺得很值得：「生了小孩後，不用吃飯就會飽，每天覺得自己很迷人。」

樓下的兒子嫌媽媽嘮叨，卻不知但樓上的媽媽正帶着溫柔的微笑，看着兒子小時候的照片喃喃自語：「你笑的時候我就很開心，你哭的時候我又會一直想知道你哭的原因。」

相信這一段，許多媽媽都看得心有共鳴吧！成為媽媽，有很多的責任，也有許多犧牲。但很少有媽媽感到後悔。因為和孩子相處的這段時間、為他們一顰一笑所牽掛的這份愛、跟他們牽手走在路上的這份滿足感，比甚麼都值得。

看似失去，但心裏其實也有許多獲得。只是看着廉媽媽的身影，我們也要提醒自己，媽媽啊，我們要活得更平衡一點。

因為孩子，也想看我們快樂啊！有快樂的爸爸媽媽，也許廉家人，也能早一點從厭世中出走吧！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：《我的出走日記》從不休息的媽媽，一躺下就是倒了……她這輩子快樂嗎？】