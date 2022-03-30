BB幾時開始有記憶？5個小遊戲訓練嬰兒記憶力　壞情緒會造成陰影

小孩的記憶力發展，比各位爸媽想像中的都還要早喔！



很多人都對小寶寶的大腦感到好奇：好奇他們什麼時候懂社交行為、什麼時候會開始思考、什麼時候開始會編織謊言、幻想……當然，也包含小孩的記憶力！

當然，寶寶的「記憶力」也是父母十分好奇的發展：嬰兒要到什麼時候才能記得好久不見的親戚、或是能跟我們聊聊過去發生的事？大人曾帶他去哪裡玩？甚至是記著教訓、不要再犯XD

嬰兒什麼時候有記憶力？

嬰兒在媽媽肚子裡就有記憶力

科學家們已經發現，其實寶寶在媽媽肚子裡大約34週時就已經有了記憶力，他們能認得媽媽的聲音、媽媽的氣味，這種記憶深藏在他們的潛意識裡。科學家更發現如果媽媽在懷孕期間只要聽到能讓自己放鬆、愉快的音樂，等寶寶出生後，聽到同一段音樂也會有相似的愉快反應。

0～3個月的寶寶

3個月前的新生兒也具有短期記憶能力，他們能夠記住頻繁出現在他們面前的面孔。而且科學家也發現：3個月大的嬰兒就已經能記住幾天前向他們展示的新圖片、或新玩具。他們會將視線更聚焦在自己沒看過的東西上，對之前已經見識過的玩具或圖片，會比較容易分心。

6～12個月的寶寶

到了6個月之後，小孩的記憶力會更加迅速的發展，也因此出現所謂的分離焦慮，因為他們會記得自己熟悉的依附對象，對記憶庫裡沒出現過的陌生人、陌生環境會感到恐懼、焦慮。

促進孩子記憶力的小遊戲

到了小孩6、7個月時，父母就可以積極地跟孩子進行跟「記憶力」有關的5個小遊戲啦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5個記憶力小遊戲：

1. 躲貓貓

爸媽用手遮住嬰兒的眼睛就好，然後讓孩子看見你的臉、再遮住、再讓他們看見，讓他們有物體恆存的概念：看不見不代表不存在。

等到小孩活動力再好一點，就可以用頭巾蓋住自己，如果小孩「記得」你們的遊戲、記得你是用什麼方式隱藏，他就會把頭巾扯掉、露出你的臉；等小孩年紀再更大，就可以用越來越複雜的方式玩躲貓貓的遊戲。

2. 找找看東西放哪裡

準備寶寶喜愛的玩偶，在他的面前藏起來，然後看小孩記不記得你放在哪裡、並自己拿出來。等小孩年紀越大，挑戰也可以隨之提高，例如藏起來的物品變多、讓孩子依序找出來。

3. 模仿遊戲

在這互動中，就是讓寶寶模仿你、然後你模仿他。先在他面前重複一個動作／一個音節，然後讓他模仿你；隨著年紀越大，就可以增加越來越多音節、變成一首歌，或是越來越多動作。

4. 猜猜是在哪個杯子下面？

準備兩個紙杯、或是碗，把一個小公仔、彈珠藏在其中一個紙杯裡面，左右交換位置，問問看小朋友知不知道物品是在哪一個紙杯下面？

如果寶寶有記得，他就會記得你有交換過位置，並憑邏輯指出正確的杯子，而且這遊戲也可以隨著年紀提升難度：紙杯數量變多、交換位置的次數也變多。

5. 你記得嗎？

這個遊戲年齡可能要8、9個月，小孩能聽懂大人言語意思後再進行會比較有趣。只要是在進行例行公事時，就問小孩：「你記得嗎？」、「你知道接下來怎麼做嗎？」、「你還記得上次的經驗嗎？」

在初期實在是不用期待小孩回答出正確答案，但就是在一來一往的互動中你可以發現孩子天馬行空的想像力、或是千奇百怪的應對方式，但等到孩子能真正回答出正確答案的時候，就會驚喜加倍！而且在這種不斷強調記憶的過程中，孩子的記憶能力會更佳、記得更久。

以上遊戲看起來都很簡單、或是根本不需要動腦，但其實這也是考驗小嬰兒短期記憶力的一種，而且也可以增加親子的互動喔！有時間不妨測驗看看吧～說不定你會驚訝：「什麼？你真的記得？」

孩子會忘記細節，但不會忘記當下的心情

不過相較準確地記住事情的經過、經驗中的一些小細節，科學家也發現我們更能記得「當下事情發生時的心情體驗」。每個人存在腦海中最早的記憶力都各有不同，有的人最早的記憶只能追溯到6、7歲，有的是2歲的事情都還記得。但科學家也發現：就算我們不記得事情的經過、細節，但當下的心情體驗卻難以忘記。

例如我們可能忘記是幾月幾號、穿什麼衣服去遊樂園，但我們記得某個瞬間吃著爸媽買的冰棒時，愉悅的心情；或是我們忘記曾在哪裡走失過，最後是如何被找到的，但依然記得走失時的驚慌失措跟恐懼。

因此心理學家也特別警告父母：「雖然孩子遲早會忘記我們對孩子有多好、帶他去哪裡玩，但每一次相處、互動的情感都會存在於孩子的腦海中很久、很久。」你可能以為你只是偶爾罵小孩、打小孩，卻有可能讓孩子對你產生一輩子的陰影；又或是你正自責時常忙於加班、沒空陪伴孩子的成長，但因為你每次的陪伴都全心全意、而且充滿愛，那小孩與你的親密關係依然是密切的。

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