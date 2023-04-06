復活節親子好去處｜屯門 戶外遊欣賞屯門的恬靜、小朋友放電一流

復活節好去處2023，01親子這次帶大家到屯門區，本文已整理三條親子一日遊路線，除了有室內遊玩地方，還會帶大家到屯門的沙灘海岸燒烤熱點，一嚐本地新鮮海鮮。相信三條路線也算是復活節好去處頗不錯的活動選擇，相信大家也喜歡這個親子活動推介。



我們為不同需要的家庭設計了三個遊玩路線，大家亦可以按需要自由編排行程。

1. 屯門公園爬蟲館

（網上圖片）

屯門爬蟲館是香港兩個爬蟲館之一，於1999年正式啟用。該館位於屯門公園南面的草地，現時總面積達500平方米。設施包括室內展覽缸及露天展覽場，展出不同品種的爬蟲類動物。該館現有29種共52隻活展品，當中包括、傘蜥、高冠變色龍、西部油彩龜、大壁虎、斑面虎、星龜、盾臂龜、綠鬣蜥、球蟒等。此外，館內以圖文介紹有關資料，並擺設七個爬蟲類的模型標本。

地址：屯門區屯門鄉事會路屯門公園

開放時間：每日上午9時至下午6時

費用：免費

交通：屯門西鐵站步行約8分鐘詳情電話：2451 1144

網址：www.lcsd.gov.hk/tc/parks/tmp/speciality.html

2. 湖山單車公園+屯門交通安全城​

（網上圖片）

湖山單車公園的路面平坦，適合初學者或年幼兒童。內有單車租賃亭，有單車出租， 以每小時計算最便宜平日每小時$13，假日每小時$16，需付按金$50。附近還有屯門交通安全城，提供模擬道路環境，以提高小朋友的道路安全意識。

湖山單車公園

地址：屯門湖山路

開放時間：每日上午7時至晚上11時

費用：免費入場

交通：輕鐵兆禧站步行約10分鐘

電話：2463 7597

單車租賃亭電話 2464 9658

屯門交通安全城

地址：屯門湖山遊樂場

開放時間：每日上午8時半至下午5時半

(i)供團體租用時間︰逢星期一至星期五，上午9時半至下午4時半（公眾假期除外）（如沒有團體租用，交通安全城會開放給公眾使用）；

(ii)在星期六、星期日、公眾假期及沒有團體租用時段，交通安全城會開放給公眾使用。

電話：2463 7618（康樂及文化事務署） / 3661 3436 （新界北總區道路安全組）

3. 蝴蝶灣

（網上圖片）

蝴蝶灣位於香港最西，沿長長泳灘堆沙、游水、曬日光浴，黃昏時更可欣賞日落。相連的蝴蝶灣公園是全港最大公眾燒烤場，共有80組燒烤爐；有花園亭台、迷宮、海濱散步長廊；亦設有露營區，可野外紮營。

地址：屯門龍門路45區

交通：美樂輕鐵站，步行約4分鐘；巴士59A、59M、59S、259B、259D、506、962、962C、962X、K52；專線小巴44、44B1、48S

電話查詢：2404 5979

4. 黃金海岸

（網上圖片）

香港黃金海岸坐擁遼闊的海景，可遠眺位於赤鱲角的香港國際機場。黃金泳灘與新咖啡灣相連，是屯門區最大的海灘，也是香港首個人造沙灘，沙質幼細，適宜一家大細可以暢泳，或是進行堆沙、日光浴、打球等活動。

除了海灘，大家亦可以到黃金海岸酒店內遊玩。酒店內有集滑梯、爬繩、團團轉遊樂組件於一身的「至Kids遊樂場」，設計別出心裁，可讓小朋友發揮創意，發掘出又有趣又刺激的各種玩法。另設有「戶外駕駛樂」、「兒童小火車」等收費活動，去年酒店更新設了室內遊樂場「鯊魚冒險島遊樂場」。

地址：新界屯門青山公路青山灣段1

電話：2452 8888

5. 青山灣海灘

（網上圖片）

青山灣海灘毗鄰青山灣海濱長廊、三聖邨和海鮮街，而且沙灘附屬的燒烤區亦相當有規模。加上沙灘與燒烤區中間亦設有一個小小的遊樂場，適合2-5歲小朋友使用，所以每逢假日，這裏人氣都十分旺盛。青山灣海濱長廊，長廊全長約八百米左右，沿途走走，避風塘及屯門海岸的美景盡收眼底，最後還可以到毗鄰的三聖邨吃吃海鮮。

地址：青山公路19咪

查詢電話：2450 6326 / 2451 3461

交通：輕鐵三聖站

巴士－52X, 53, 61M, 962, 962B, K51, K53, N962 （青山灣碼頭）

小巴－43, 43A, 43B, 43S, 140M（青山灣碼頭）

6. 三聖邨海鮮

（網上圖片）

三聖原是漁民居住地，1970年代屯門開始發展新市鎮，政府便在三聖墟對出興建三聖邨安置他們。三聖邨內有一條海鮮街，內有10多間海鮮檔，魚、蝦、蟹的種類數之不盡。其中海天花園海鮮酒家更曾得《華爾街日報》盛讚，大家不妨到來嚐嚐香港本土的海鮮佳餚。